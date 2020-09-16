Мнение: Эмпатия по принуждению

16.09.2020, 1:05, Разное



Венецианский ковидный карнавал

Послушал впечатления людей, побывавших на Венецианском кинофестивале: ужасы, которых не передать. Похоже, во всей Италии люди пребывают в приступе жесточайшей паранойи, и она не думает заканчиваться. Например, в Венеции для гостей фестиваля (то есть тем, к кому хотя бы законам гостеприимства полагалось бы относиться с пиететом) устроили натуральный террор с этими масками – там без всяких шуток установили, что маски нужно носить ВЕЗДЕ. В самом буквальном смысле – вплоть до того, что если какой зритель в темноте (!) зрительного зала (кинофестиваль все-таки) пробовал приспустить маску и хоть немного подышать нормально – его тут же обнаруживали специальные служители и требовали надеть маску обратно.

Да что кинозал! Прочел забавное, как в той же Венеции охрана и полиция домогалась до… курильщиков: стоит человек в положенном загончике, курит; нет – к нему подходит служитель культа и приказывает (!) надевать маску… в перерывах между затяжками! Реально. То есть «правило» такое: приспустил маску, сунул в рот сигарету, затянулся; вынул сигарету изо рта, натянул маску (не только на рот, но и на нос!) – выдохнул.

Примеряю на себя: если б я был кинокритиком или просто кинолюбителем, приехавшим в Венецию смотреть кино – я бы, думаю, при первых признаках столь беспардонного харрасмента собрал вещички и ретировался из этого дурдома – ну его к черту, такое кино, смотрите его сами. Но, насколько мне известно, покорное стадо «кинокритиков» восприняла все эти издевательства как должное – не было никаких демаршей. «Надо значит надо».

И футбольные матчи в обожающей футбол Европе так и проходят на стадионах без зрителей. При телетрансляциях, чтобы не тосковать при просмотре, иногда включают «реакцию трибун» – так же, как на «юмористических передачах» с давних времен повадились включать закадровый смех. Говорят, появилась даже такая специальность – человека, который НЕкомментатор, у него более важная функция: он следит за матчем и в нужные моменты включает нужные звуковые реакции – нарастающий азартный шум в случае обострения, экстаз в случае гола и даже свист в случае грубого нарушения.

Просто поразительно, до какой степени всерьез в Европе воспринимают этот ковид и все эти как бы меры по как бы «борьбе с ним». В Израиле пошли еще дальше – там вроде как объявили о вводе повторного карантина – одного мало, надо еще. Опять все будут закрыты по домам, все будет закрыто, всем сидеть-бояться. Конца и края этим остервенелым попыткам «выжить любой ценой» не видно.

И на этом фоне создается впечатление, что Россия расположена где-то на другой планете! Масочного идиотизма почти нет, в метро и в кино – все без масок, в магазинах, как только власти прекращают прямой террор в отношении торговцев – тоже всё масочно-ковидное безумие прекращается мгновенно. На футбольных матчах – настоящие зрители, хотя их пускают и меньше, чем может вместить стадион. Но ведь пускают же! И футболисты играют, и зрители ходят. В Белоруссии и вовсе несколько недель подряд – сто и даже трехсот тысячные демонстрации, люди ходят плечом к плечу, при этом все орут (расплескивая, естественно, вокруг себя микрокапельки слюны и слизи на расстояние до 7 метров) – и никаких тебе «вспышек заболевания». И метро в Москве работает на полную загрузку уже месяца три, в день перевозит «свои» 5-10 миллионов пассажиров, маски носят в метро от 10 до 30%, перчатки не носит никто – где «страшный ковид»?!

Или Россия и Белоруссия – действительно на других планетах?

Удивительно сознавать, что Россия сегодня реально является намного более свободной страной, чем большинство стран мира. Возможно, свободу нам парадоксальным образом обеспечивает тот самый пониженный уровень эмпатии. Возможно, дело как раз в том, что страшилка, универсально срабатывающая в прочих странах – «а вдруг я на кого-то случайно кашляну, и он, бедолага, скончается в муках?» – в России (как и в Белоруссии, как и на Украине – совки-то везде одни и те же) просто НЕ РАБОТАЕТ. Потому что у нас (у меня, в частности) – ответ на такой вопрос прост – «да и хрен с ним». Или в более благостном варианте – «ну, значит, парню (девушке, дедушке) не повезло». Или в еще более благостном: «ничего, врачи помогут – им за это зарплату платят». И все, «забыли», «не до ерунды».

А раз нету эмпатии, то нет и этого давления на органы власти – «ну давайте, давайте же что-нибудь делайте, чтобы НИКТО НЕ УМЕР!!» Наши люди прекрасно отдают себе отчет, что «кто-то» всегда умрет, «такова жизнь». А поскольку механизм сопереживания этому «кому-то» заботливо отключен предыдущими поколениями «самого передового советского общества» – эмпатии нет, нету и волнения «как же я без маски». Отсюда – всеобщий пофигизм. Парадокс в том, что в данном случае это хорошо, так как в западном обществе рычажок эмпатии явно пережат в противоположную сторону: на достоевский вопрос «надо ли остановить Землю ради слезинки единственного старика» там никто просто не осмелится ответить «нет», зная, что его за такое бессердечие просто заклюют со всех сторон.

Попросту говоря, Запад просто пойман в дьявольскую ловушку: ковид слабее не только чумы, но даже какого-нибудь прошлого «гонконгского гриппа» (на пике последнего только в Москве заболевало в день по сто и более тысяч, жертвы исчислялись десятками тысяч) – но тогда это никого особо не «парило». А сейчас – Запад готов остановить, ради абсолютно призрачной надежды спасти на одного старика больше, если не Землю, то хотя бы самого себя, более того, пойти на гораздо большие жертвы – ограничить свою свободу.

В такой ситуации страны с пониженной эмпатией выигрывают. Они просто живут себе дальше.

Но есть и другое понимание: отсутствие государственного «принуждения к эмпатии», как это по сути имеет сегодня место в подавляющем количестве стран мира, обостряет ситуацию личного выбора, или, говоря прямо, возвращает ситуацию личного выбора. Хочешь спасать людей, защищая их от своего зловредного дыхания? Пожалуйста – надевай маску, этому никто не препятствует. Больше всего в жизни я ценю свободу личного выбора, поэтому мне сегодня, безусловно, больше всего нравится Россия.