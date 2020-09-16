В Умани у 10 хасидов подтвердили инфицирование COVID-19. Протестировали 400 человек

16.09.2020, 0:40, Новости дня

В Умани у 10 хасидов получили положительный результат теста на наличие коронавирусной инфекции COVID-19, четверо из них во время повторного теста получили отрицательный результат. Об этом 15 сентября в эфире телеканала ZIK сообщил мэр города Александр Цебрий.

По информации Министерства внутренних дел и миграционной службы Украины, в Умани находится 2,5 тыс. хасидов, отметил он.

“На COVID-19 уже протестировали около 400 хасидов. Мы провели ПЦР-тестирование на средства самих паломников, проведено ПЦР-тестирование, и обнаружили 10 COVID-положительных паломников. Из них четверо повторно были тестированы, и отрицательный у них тест – это говорит о том, что они выздоровели. А шесть – COVID-положительных. Они находятся в отеле, который выделили брацлавские хасиды под заведение, где будут находиться COVID-положительные паломники, у которых течение болезни находится в легкой форме”, – сказал Цебрий.

Он добавил, что в случае средней или тяжелой степени течения болезни пациентов переведут в городскую больницу, в инфекционное отделение.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Нового года (Рош а-Шана) прибывают хасиды со всего мира. В 2020 году празднование намечено на 18–20 сентября.

С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев в связи с обострением эпидемической ситуации, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа.

“Европейская правда” со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.