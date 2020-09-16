 

Мнение: “Жертва Новичка”

16.09.2020, 0:39, Разное

Вот так выглядит жертва смертельно опасного боевого токсина, от которого невозможно выжить.

Источник: Colonel Cassad



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