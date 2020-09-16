 

«Адмирал Эссен» взял на сопровождение эсминец ВМС США в Черном море

16.09.2020, 0:00, Новости дня

Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца ВМС США «Франклин Рузвельт» в акватории Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России.

Во вторник американский эсминец «Франклин Рузвельт» с управляемым ракетным оружием на борту вошел в Черное море. «Непосредственное слежение за действиями эсминца осуществляет фрегат «Адмирал Эссен», – приводит сообщение представителя центра ТАСС.

Шестой флот ВМС США во вторник сообщил, что американский эсминец «Франклин Рузвельт» направился в Черное море для проведения операций по обеспечению

Напомним, в понедельник Балтфлот взял на сопровождение американский эсминец «Росс».



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