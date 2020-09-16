Кот-демон из Белого дома

16.09.2020, 6:21, Разное

Самым жутким привидением Белого дома в Вашингтоне по праву считается не призрак Линкольна или Джексона, а привидение известное как Демонический кот (Demon Cat), которого иногда называют просто — DC.

Это невероятное создание по своему поведению неизмеримо ближе к адским силам, чем к обычным призракам.

Обитает потусторонний зверь в подвале Белого дома и в комнате, известной как склеп. Все, кто с ним сталкивался, утверждали, что это существо черного цвета с горящими красными глазами, которое появляется сначала как милый черный котенок, а затем вдруг разрастается до огромных размеров, превращаясь в злобное создание.

Иногда Демонический кот набрасывается на людей, оставляя царапины, которые очень долго не заживают. По нему не раз стреляла охрана, но пули против адского кота бессильны. Откуда же взялся этот хвостатый призрак?

По словам Дэниэля Коэна, автора книги «Фантомы животных», в 1800 году Капитолий и Белый дом заполонили крысы и мыши. Чтобы решить проблему, в здание запустили десятки кошек и котят. После того, как они со своей миссией справились, их переловили и вернули туда, откуда их взяли. Однако один кот на Капитолийском холме остался навсегда, и это был DC.

Конечно, действующих сотрудников и охранников правительственных зданий разговорить на эту тему невозможно, однако те, кто уже ушел в отставку, всегда готовы поделиться с прессой своими паранормальными воспоминаниями. Некоторые из тех, кто видел Демонического кота, бежали от него в ужасе, другие теряли сознание, а один человек был так напуган, что умер в больнице от сердечного приступа.

Однажды январской ночью 1970 года один из охранников Белого дома шел по коридору и увидел Демонического кота. Его глаза горели в темноте кроваво-красным цветом. Служащего словно парализовало, он не мог сдвинуться с места, как ни пытался.

Фантом на его глазах вырос до размеров тигра, раскрыл пасть, обнажил громадные зубы и поднял переднюю лапу с такими же огромными когтями. Охранник закрыл глаза и стал молиться, а когда открыл, призрака уже не было.

Как правило, Демонический кот, неожиданно появляясь перед человеком, довольствуется тем, что вводит его в ступор только одним своим фантастическим видом. Однако, если повстречавшийся с котом не пугается, призрачное существо с яростью набрасывается на него.

Примечательно, что Демонический кот обычно появляется перед бедствиями национального масштаба. Его видели за неделю до краха фондовой биржи в 1929 году, приведшей к Великой депрессии, перед убийством Джона Кеннеди, появляется он и накануне других серьезных и драматических событий. Порой он мелькает в периоды, когда власть переходит от одного президента к другому.

Вместе с тем, нет никаких сведений о том, что кота-призрака видели перед терактом 11 сентября 2001 года или перед наступлением катастрофических ураганов Катрина и Айк. Однако, вполне возможно, что секретная служба просто хранит в тайне подобные появления, чтобы не вызывать ненужный ажиотаж в обществе.