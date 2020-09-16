Призраки Красной планеты

16.09.2020, 6:41, Разное

Несколько лет назад Аэрокосмическое агентство США (НАСА) опубликовало очередные сенсационные снимки, сделанные марсоходом Кьюриосити. На них можно разглядеть странное свечение, будто бы вырывающееся из марсианских недр на поверхность.

Астрономы считают, что это явление носит естественный, природный характер и является ничем иным, как солнечными бликами, отраженными от каменистой поверхности. А энтузиасты поисков внеземной жизни, припоминая странные огни и вспышки на Красной планете, наблюдаемые ранее, настаивают, что найдено очередное доказательство существования жизни на Марсе.

После того, как эксперты НАСА выдвинули версию о дефекте съемочной камеры, известный уфолог Скотт Уоринг заявил о новой марсианской «теории заговора». По его мнению, специалисты НАСА специально утаивают информацию обо всех необычных явлениях, наблюдаемых марсианскими миссиями, искажают данные и уничтожают информацию о марсианских артефактах и НЛО.

Странное свечение, зафиксированное на снимках, далеко не первая известная нам марсианская аномалия. Здесь можно вспомнить «лицо сфинкса» или «черепах», «игуан» и даже самих «марсиан», застывшие изображения которых отчетливо видны на обломках марсианских скал.

Интерес к загадочной Красной планете люди проявляли всегда. В позапрошлом столетии астрономы Джованни Скиапарелли, Персиваль Лоуэлл и Эжен Антониади заявили, что Марс весь покрыт каналами. А в середине прошлого века ученые заметили странные сезонные изменения цвета «марсианских каналов» и серию редких вспышек на поверхности планеты.

К этому времени на Земле наступила космическая эра, и к Марсу устремились многочисленные автоматические межпланетные станции (АМС). Снимки марсианской поверхности, сделанные новейшей аппаратурой, вызвали огромный интерес уфологов, впервые увидевших тогда и пресловутое «лицо сфинкса», и фигуру «сидящего гуманоида», и «монолит» с «пещерами».

В 1877 году во время великого противостояния Марса итальянский астроном Джованни Скиапарелли обнаружил на поверхности темной марсианской «суши» то, что он назвал «canali». В итальянском языке это слово имеет много значений — от пролива до желоба, но в английский перевод попали именно «каналы» как искусственные ирригационные сооружения.

Сам Скиапарелли не вкладывал подобный смысл в эти марсианские образования. Итальянский астроном составил карту полушарий Марса, на которой вычертил сетку тонких прямых линий из 113 каналов, соединяющих темные пятна морей.

Долгие годы Скиапарелли наблюдал периодические «наводнения» и «раздвоения» каналов. И только после великого противостояния Марса 1892 года он решил, что каналы являются искусственно созданными. Тогда же американский астроном В. Пикеринг заявил о марсианских «оазисах» в местах слияния каналов.

В конце XIX-начале XX века изучением Марса занялся другой американский астроном — Персиваль Лоуэлл. Он составил глобус Марса и написал ряд научных трудов, в которых приводил доказательства искусственного происхождения «марсианских каналов». Из чего следовал вывод, что на Марсе существует высокоорганизованная жизнь.

Фантазии Ловелла получили неожиданную поддержку выдающегося российского астронома Г.А. Тихова. Во время великого противостояния Марса 1909 года сотрудники Пулковской обсерватории выяснили, что марсианские полярные шапки имеют зеленоватый оттенок и внешне напоминают лед.

На основании этого профессор Тихов предположил, что полярные шапки весной тают, вызывая затемнение «каналов» и «морей» от полюсов к экватору. Кроме того, он считал, что поверхность Марса покрыта растительностью, которая во время таяния льдов расцветает вдоль марсианских каналов.

Одновременно с Ловеллом Марс исследовали француз Э.М. Антониади и британец Э.У. Маундер. Ими были составлены более детальные карты, которых показывали, что марсианские каналы являются всего лишь оптической иллюзией. Антониади утверждал, что за каналы принимают группы каких-то темных пятен, и, скорее всего, это гигантские разломы и каньоны.

К единому мнению о каналах Красной планеты ученые не пришли и после великого противостояния 1924 года. При этом европейские ученые склонялись к гипотезе Антониади и Маундера, а американские поддерживали Ловелла.

Первые же экспедиции АМС на Красную планету полностью развеяли миф о марсианских каналах. Оказалось, что каменистая поверхность планеты почти вся покрыта кратерами, цепочки которых совпадали с линиями каналов, обозначенных на картах, а то, что принимали за оазисы, на самом деле было более крупными кратерами. Кроме того, были обнаружены гигантские каньоны с рифовыми долинами и извилистыми притоками, напоминающими русла земных рек.

В наши дни, когда уже почти никто не верит в существование жизни на Марсе, ученые ищут хотя бы какие-то признаки того, что в далеком прошлом на Красной планете обитали разумные существа. Такая находка стала бы грандиозным успехом для мировой науки.

Сегодня мы вполне можем представить, как где-то за 365 миллионов километров от Земли странный шестиколесный аппарат размером со средний внедорожник медленно, но упорно взбирается на обнаженный пласт сухой растрескавшейся породы, засыпанной красновато-коричневым песком. Остановившись на пригорке под километровыми скалами, вонзающимися в грязно-желтое небо, скрывающее жалкие остатки некогда плотной атмосферы, он поворачивает металлическую башенку, обозревая несколькими объективами местность под названием Залив Желтого Ножа в кратере Гейла.

Затем механизм приводит в движение суставчатый манипулятор, на конце которого поблескивает буровое устройство. Углубившись в почву на несколько сантиметров, железная рука через пару минут извлекает из скважины небольшой контейнер, наполненный порошком серого цвета. Затем специальный кран-манипулятор отправляет образцы через узкое отверстие в корпус.

Таким образом, серый порошок попадает в лабораторную кювету, где подвергается различным анализам, результаты которых транслируются на мониторы Центра управления марсианской миссии НАСА в виде длинных колонок цифр и символов. Расшифровав данные, специалисты-планетологи определяют, что образец содержит особый вид глины — смектита, которую на нашей планете можно обнаружить на заболоченных равнинах, обильно омываемых муссонными ливнями.

Как оказалось, древняя глина содержит также следы соединений углерода, водорода, кислорода, азота и серы. Все эти элементы входят в состав органических соединений, из которых состоит вся земная белково-водородная жизнь.

Итак, убедиться в реальности марсианских артефактов можно только с помощью детальных проб грунта, сохранившего следы гипотетической марсианской цивилизации. С течением времени многому находится вполне научное и естественное объяснение, однако некоторые вопросы все равно остаются. Многие из них касаются органики марсианского происхождения, вроде бы обнаруженной в пробах грунта в районе геологического обнажения залива Йеллоунайф.

Забранный там материал по всем признакам похож на донные отложения древнего озера. Кстати, время его «жизни» исследователи оценивают в тысячи лет, то есть речь идет о длительном существовании на поверхности древнего Марса больших масс воды. Отныне это можно считать доказанным.

Трудно сказать, какими были существа, населявшие Марс – бактериями, мхами или лишайниками, но ясно одно – впервые вне Земли найдено место, где когда-то могла реально существовать некая жизнь.

Чем дальше углубляются марсианские миссии в песчаные дюны и каменистые плоскогорья Красной планеты, тем настойчивее звучат вопросы специалистов, энтузиастов и уфологов: как же разгадать тайну жизни, а заодно и загадочных артефактов на поверхности Красной планеты? Почему же до сих пор мы не встретили не только живых инопланетян, но и их следов?

Любой космонавт с определенным набором оборудования мог бы дать ответы на эти и многие другие накопившиеся вопросы, но, судя по всему, люди еще не скоро высадятся на Марс. Пока же очередному марсоходу НАСА остается лишь фиксировать все новые и новые загадочные артефакты и феномены.