Нужно ли сторониться переболевших COVID-19 в течение 90 дней?

15.09.2020, 23:20, Разное



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Что может значить обнаружение вируса

Для диагностики COVID-19 используется метод ПЦР, который показывает, есть ли в исследуемом материале РНК вируса. Что может значить обнаружение РНК коронавируса SARS-CoV-2 в исследуемом материале, МедПорталу рассказал медицинский токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов:

«Это возможно при нескольких вариантах. Например, у пациента действительно присутствует вирус. Специфичность и чувствительность современных тестов такова, что они ловят очень небольшое количество вирусов. Второй момент, ПЦР реагирует и на “запчасти” РНК, которые могут быть из “разобранного” вируса. Иммунитет его “разобрал”, но на него может реагировать ПЦР, мы можем обнаруживать их в анализе. Это не означает, что человек болен или даже является вирусоносителем. То есть, положительный ПЦР не означает, что человек заразен».

Водовозов добавил, что до сих пор неизвестно, какая доза нового коронавируса является инфицирующей, достаточной для заражения человека.

Бессимптомные носители выделяют вирус месяцами?

Представлять, что вокруг нас хотят люди без симптомов, но каждый их них может распространять коронавирус в течение 90 дней, некомфортно. Алексей Водовозов прокомментировал для МедПортала эту ситуацию следующим образом:

«Смысл этой истории со здоровыми выделителями в том, что они не опасны для окружающих, и если увеличивается производство вируса в носоглотке или еще где-то, то это ненадолго, это очень короткий период. Какой именно мы пока точно не знаем».

Как долго человек заразен при COVID-19

Есть исследования, в которых ученые сопоставляют, как долго человек выделяет РНК вируса, и сколько дней эти вирусы жизнеспособны. Например, описан пациент с легким течением COVID-19, который выделял РНК коронавируса в течение 63 дней после дня появления симптомов болезни. Но в лаборатории культуру вируса можно было получить только из выделений первых 18 дней. Однако это не значит, что пациент был заразен в течение этих 18 дней. Согласно текущим представлениям, обычно человек заразен в течение гораздо меньшего срока.

Согласно анализу, опубликованному ВОЗ в июне, после 9 дня болезни пациенты очень редко выделяют вирусы, которые могут образовывать культуру, то есть, жизнеспособны. Сходную информацию дают и американские Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC): пациент редко остается заразным больше 10 дней. В том же документе CDC фигурирует и срок 90 дней. Указано, что если человек продолжает выделять РНК коронавируса (говорится не о живом вирусе) в течение 90 дней, то это скорее всего не повторная инфекция, а следы перенесенной в прошлом болезни.

Вывод

Таким образом, к заявлению Анны Поповой нужно относиться спокойно. Человек действительно может выделять РНК коронавируса до 90 дней. Но оснований считать, что столь длительное выделение опасно для окружающих, нет.