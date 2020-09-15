Медики назвали простые продукты для избавления от жира на животе

15.09.2020, 23:17, Разное

Жировые отложения в области живота вызывают не только дискомфорт и неудобства – они могут привести к нарушениям работы жизненно важных органов. Медики назвали простые продукты, позволяющие эффективно избавиться от жира на животе и предотвратить развитие многих заболеваний.

В области живота может образовываться висцеральный жир, представляющим собой жировую ткань, локализующуюся рядом с внутренними органами. Этот жир нужен человеку, однако, если его слишком много, то существенно повышается риск развития варикозного расширения вен, появления гормональных сбоев, ожирения сердца, онкологических процессов в организме, всестороннего сбоя в обмене веществ.



Для избавления жира на животе рекомендуется придерживаться специальной диеты, включающей потребление таких продуктов, как сельдерей, малина, хумус, яйца и кокосовое масло. В яйцах содержится утоляющий голод и быстро насыщающий белок, витамин А, витамин В6, витамин Е, холин, фолиевая кислота, биотин, пантотеновая кислота, рибофлавин, никотиновая кислота.

В кокосовом масле есть насыщенные жирные кислоты, включающие олеиновую, капроновую, стеариновую и другие. Продукт богат кальцием, цинком, железом, фитостеролами, холином, а также триглицеридами со средней длиной цепи. Благодаря кокосовому маслу активизируются и ускоряются обменные процессы, что препятствует отложению жира; нормализуется уровень глюкозы у людей с сахарным диабетом; снижается риск развития жировой дистрофии печени, мочекаменной и желчнокаменной болезней.



Малина полезна для фигуры и здоровья, так как имеет в своем составе большое количество клетчатки, благотворно влияющей на реакцию организма на инсулин. Хумус рекомендуется специалистами по причине содержания полезных растительных белков, жиров, магния, клетчатки, кальция, фосфора, цинка, лейцита. Паста отличается низким гликемическим индексом, улучшает работу кишечника, уменьшает тягу к сладкому. Сельдерей содержит множество витаминов, минералов, пищевые волокна и эфирное масло, являющееся мощным антиоксидантом, борющимся со свободными радикалами.