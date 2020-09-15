Мнение: Среда в Шоколаднице – снова!

15.09.2020, 23:15, Разное



Мой фанат Митя из Питера!

Завтра, кстати, планирую опять завернуть в любимую “Шоколадницу” на Китай-городе со своими книжками! Налетай, кто не успел – суперкнига “Страна утраченной эмпатии” с автографом автора!!

Жду вас, дорогие будущие читатели, в кафе Шоколадница возле м. Китайгород, на углу улицы Маросейка и Лубянского проезда. Начало – в 18 ч, а окончание – где-то после 20 ч. Готов подписать свое творение для всех желающих!

Если все-таки потеряетесь – звоните по тел. +7985-741-0098, Алексей. Если ж вы не в Москве или даже за границей – шлите заказ в личку или на почту [email protected] Доставим!

Из последних отзывов:

“Отличная книга – попытка цельно описать жизнь в России на всех уровнях, и охватить все институты. Автор отлично понимает взгляды «простого народа», много лет занимался социологией на промышленных производствах, так что это не отвлеченное теоретизирование. Хотя конечно, местами тон слегка циничный и жесткий. Но на правдивость это не влияет.

Читать нужно обязательно” (с сайта Литрес)

“Скорее бойкая публицистика, чем научно обоснованная литература. Но читается легко и формирует (ну или подтверждает, кому как) достаточно мрачную картину современной России как ухудшенного, деградировавшего СССР-2. Что-то спорно, что-то бездоказательно, но в целом – соответствует реальности” (с сайта Литрес)

“Крепкая современная публицистика. Очень жаль, что собственно на вопросы об эмпатии и психологии отводится от силы пара глав, а после середины автор и вовсе полностью уходит к описанию того, как сейчас в обществе что-то плохо (как в сравнении с прошлым, так и с соседями). Интересное политическое обозрение существующих партий и их социальной функции. Довольно убедительные выводы о массовых фобиях одних социальных групп перед другими. На “масштабное исследование” книга немного не тянет, потому что не все посылки приводят к каким-то выводам, но в целом литературное изложение взгляда автора на общество без навязывания точки зрения удалось” (с сайта книжной сети “Лабиринт”).

Итак – до встречи завтра!