 

Мнение: Навальный в мире живых…

15.09.2020, 23:05, Разное

Вот так выглядел Навальный до покушения…

А вот так он выглядит после того, как фактически вернулся с того света, из мира мертвых в мир живых…. Эта фотография выложена сегодня в инстаграм Навального….

Навальный вернулся благодаря летчикам, которые приняли решение об экстренной посадке в Омске. Вернулся, благодаря врачам скорой помощи в Омске, которые оперативно диагностировали отравление Навального и спасли его именно от отравления…

А окончательно возвращение Навального в мир живых  произошло благодаря немецким врачам. Это тоже надо признать…

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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