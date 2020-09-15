Мнение: Навальный в мире живых…
15.09.2020, 23:05, Разное
Вот так выглядел Навальный до покушения…
А вот так он выглядит после того, как фактически вернулся с того света, из мира мертвых в мир живых…. Эта фотография выложена сегодня в инстаграм Навального….
Навальный вернулся благодаря летчикам, которые приняли решение об экстренной посадке в Омске. Вернулся, благодаря врачам скорой помощи в Омске, которые оперативно диагностировали отравление Навального и спасли его именно от отравления…
А окончательно возвращение Навального в мир живых произошло благодаря немецким врачам. Это тоже надо признать…
Фотографии отсюда и отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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