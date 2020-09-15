 

“Выйди нах…й отсюда”. Балашова выгнали с форума Big Money

15.09.2020, 22:50, Новости дня

Лидера партии “5.10” Геннадия Балашова выгнали с экономического форума Big Money, который прошел 29 августа. Соответствующее видео 11 сентября было опубликовано на YouTube-канале Big Money.

Форум был посвящен вопросам бизнеса, но Балашов в своем выступлении начал разговаривать о политике. Между ним и модератором Александром Конотопскм началась перепалка. Конотопский заявил, что Балашов предлагает “экономический кретинизм”, политик в ответ отметил, что модератор – не экономист, а ведущий и должен задавать вопросы и слушать.

“Что за дурака такого наняли? Вы же перебиваете все время”, – заявил Балашов Конотопскому. Последний после этих слов поднялся со своего места и попросил политика уйти.

“Встань и уйди отсюда. Выйди нах…й отсюда. Отключите ему микрофон. Ну кому ты интересен? Уходите отсюда, вы мешаете”, – возмутился модератор.

В комментарии под видео предприниматель Евгений Черняк, при поддержке которого и был организован форум, заявил, что это он пригласил туда Балашова.

“Он обманным путем пробрался в дискуссионную панель, к известным предпринимателям, хотя у него было 30 минут для личного выступления. Я считал и уговорил организаторов, чтобы дали ему выступить, потому что дискуссия о снижении налогов важна и нужна… Но токсичный Балашов превратил все в балаган. Не узнал в модераторе дискуссионной панели известного предпринимателя, фаундера 100-миллионной высокотехнологичной компании Александра Конотопского. И вел себя неадекватно. Хамил. Назвал его дураком”, – написал он.

ВИДЕОВидео: Big Money / YouTube

12 сентября Черняк в своем Facebook еще раз прокомментировал инцидент, запостив фотографию с форума.

“Фотографирует Балашов. Ничего не бывает абсолютно бесполезным. Планируем привлечь для работы фотографом на следующих форумах. С паршивой овцы хоть шерсти клок”, – написал он.

Было круто. Высокая концентрация позитива, мотивации и энергии. И 4 тысячи горящих глаз. Вибрации чувствовались на…

Posted by Евгений Черняк on Laupäev, 12. September 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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