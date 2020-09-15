По Израилю запустили две ракеты, есть раненные

15.09.2020, 22:50, Новости дня

По израильской территории из сектора Газа выпустили две ракеты, одну из которых удалось перехватить, вторая упала в центре города Ашдод. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.

בהמשך לדיווח על הפעלת התרעה, זוהו שני שיגורים משטח רצועת עזה לשטח ישראל. לוחמי ההגנה האווירית יירטו שיגור אחד

— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 15, 2020

Видео момента падения ракеты в городе Ашдод с камер наблюдения опубликовано на странице в Twitter “Kann_news”.

הירי לדרום | תיעוד: רגע נפילת הרקטה באשדוד ממצלמות האבטחה@Itsik_zuarets

(צילום: עיריית אשדוד – מוקד 106 – מוקד רואה) pic.twitter.com/f9KDR1nzIe

— כאן חדשות (@kann_news) September 15, 2020

По информации телеканала “Kan”, 62-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести, а 28-летний мужчина был легко ранен рядом с торговым центром в Ашдоде.

Ответственность за ракетный удар взяли на себя боевики палестинской группировки ХАМАС, сообщил телеканал.

“Соглашение между Израилем, Бахрейном и Эмиратами не стоит того, чтобы на него пролили чернила, и наш народ будет продолжать борьбу за восстановление всех своих прав. Для нас соглашения не существует”, – заявили боевики.

В Армии обороны Израиля позже уточнили, что задержаны двое подозреваемых, которые пересекли границу сектора Газа в южной части страны. Их допрашивают на месте.

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 11 сентября, сообщил о восстановлении дипломатических отношений между Бахрейном и Израилем. В совместном заявлении США, Бахрейна и Израиля, которое также опубликовал Трамп, говорится, что король Бахрейна Хамад бин Иса Аль-Халифа и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а также президент США в телефонном разговоре согласились установить полные дипломатические отношения между двумя странами.

После объявления Трампа Палестина отозвала своего посла в Бахрейне для консультаций, сообщают в местном МИД.

Представитель ХАМАС Хазем Касем заявил, что решение Бахрейна о нормализации отношений с Израилем “наносит серьезный ущерб делу палестинцев”.

ХАМАС – палестинское исламистское движение, правящее в секторе Газа. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, Европейским союзом, а также запрещен в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС. В России ХАМАС террористической организацией не признан, считается легитимным партнером для переговоров.