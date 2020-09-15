Мнение: “Поддержим наши войска”

15.09.2020, 22:45, Разное

Девочки-дизайнеры не только в России лютуют.

Агитационный про-трамповский баннер со слоганом "Поддержим наши войска" намекает на поддержку людей с МиГ-29 и АК-74.

Подразделение штаба Трампа по сбору в своей цифровой рекламе с призывом к американцам «поддержать наши войска» использовало стоковою фотографию истребителей и оружия российского производства.

В рекламе от кампании Трампа «Вернем Америке былое величие» фигурируют силуэты трех солдат, над которыми пролетает истребитель. Она впервые появилась 8 сентября и висела до 12 сентября.

«Это определенно МиГ-29, — заявил Пьер Спрей (Pierre Sprey), участвовавший в разработке самолетов F-16 и A-10 для ВВС США. — Рад видеть, что он поддерживает наших».

Он отметил угол наклона хвостового оперения, специфическое расположение двигателей и туннель между ними.

Директор московского Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов подтвердил, что это российские МиГ-29, а также отметил, что крайний справа солдат держит автомат АК-74.

​Трамповской кампанией «Вернем Америке былое величие» заведует Национальный комитет Республиканской партии. Большая часть собранных пожертвований в цифровом формате идет на его кампанию.

Использованное изображение — стоковая фотография с сайта Shutterstock.com и подписью «Силуэты солдат и военно-воздушных сил на фоне закатного неба». Автор изображения, иллюстратор с никнеймом BPTU из Андорры, на сообщение в «Фейсбуке» не откликнулся.

Двухмоторный истребитель МиГ-29 разработан в Советском Союзе и впервые поднялся в воздух в 1977 году. Это один из базовых истребителей российских ВВС и продается по всему миру. Самолет разрабатывался во время холодной войны специально для противодействия американским F-15 и F-16, и США даже получили несколько экземпляров на роль противника для учений. Недавно МиГи были замечены на российской авиабазе в Сирии, а также в Ливии.

Россия экспортировала их в ряд стран, включая Северную Корею, Сирию, Индию и Узбекистан. Незадолго до распада Советского Союза 68 МиГ-29 приобрел Иран. В 1997 году США даже купили у Молдовы 21 «способный нести ядерное оружие» МиГ-29, чтобы они не попали в руки противников вроде Ирана.

В штабе Трампа на просьбу прокомментировать не откликнулись, а в Национальном комитете Республиканской партии от комментариев отказались.

Это не первый случай, когда у политиков возникают сложности из-за рекламы или иного контента с использованием военной техники России или других стран. В октябре прошлого года член палаты представителей Брайан Маст (Brian Mast, республиканец от Флориды) опубликовал в Твиттере фотографию российского крейсера «Петр Великий» с подписью: «С днем рождения, ВМС США. Мы благодарим мужчин и женщин, которые защищают наших воды». Позднее свой твит он удалил.

https://inosmi.ru/politic/20200915/248126212.html – цинк

https://www.politico.com/news/2020/09/14/trump-ad-asks-people-to-support-the-troops-but-it-uses-a-picture-of-russian-jets-41488 – оригинал на английском

Можно вспомнить и другие образчики.