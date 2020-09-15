В России введут православный банкинг, как альтернативу исламскому

15.09.2020, 22:37, Разное

В России запланировали ввести в законодательство понятие православного банкинга. Это может стать ответом популярному в мусульманских странах исламскому банкингу, считают в Минфине и РПЦ.

Представитель кредитно-банковского сектора Московского патриархата протоиерей Александр Каганович рассказал, чем православный банкинг будет отличаться от обыкновенного. Как и в случае с мусульманской моделью, он будет базироваться на религиозных заповедях. Если в мусульманском банкинге учреждению запрещено давать клиентам деньги под проценты, то в православном банкинге клиентам запретят роптать и жаловаться на качество услуг.

«Мы предлагаем внести в законодательство определённые изменения для православного банкинга, которые позволят изменить подход к оказанию услуг в соответствии с писаниями. К примеру, жалобы на изменение условий договора или особенности обслуживания будут считаться роптанием, что является, как известно, грехом. Невзгоды в нашей жизни — посланные Богом испытания, и мы должны с честью их выдерживать. Такой подход позволит существенно сэкономить на службе поддержки клиентов и оптимизировать внутренние процессы», — пояснил Каганович.

Законопроект о православном банкинге уже получил предварительное одобрение в ЦБ, Минфине и главках РПЦ. Рассмотрение в Госдуме планируется на начало 2021 года.