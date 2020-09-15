После пожара в Мориа в Германии снова вспыхнули споры о приёме беженцев

15.09.2020, 22:35, Новости дня

После пожара в лагере беженцев Мориа в Германии обостряются дискуссии по поводу дальнейшего приёма мигрантов, пишет немецкий телеканал Das Erste.

8 стран ЕС и Швейцария заявили о готовности принять в общей сложности 400 детей. Многие немецкие политики считают, что этого недостаточно: необходимо принимать целые семьи — но только на основании общего европейского решения.

Дискуссия в большой коалиции о приёме беженцев из Мориа накаляется. СДПГ до сих пор требует согласия от Союза ХДС/ХСС забрать в Германию несколько тысяч человек. Канцлер Меркель, очевидно, хочет до среды принять решение по поводу приёма новых беженцев. Она согласовывает ситуацию с министром внутренних дел Зеехофером, сообщают участники заседания президиума ХДС в Берлине.

Министерство внутренних дел, середина прошлой недели. Зеехофер и его сотрудники созвонились с союзниками после пожара в лагере беженцев Мориа. Результат: восемь стран ЕС и Швейцария заявили о готовности распределить между собой в общей сложности 400 несовершеннолетних. Для министра внутренних дел Зеехофера это явно лишь первый шаг. Теперь СДПГ резко критикует его компромисс.

НОРБЕРТ ВАЛЬТЕР-БОРЬЯНС, председатель СДПГ: Но столько времени договариваться о четырёх сотнях человек, 150 из которых должны быть в Германии — эта дискуссия, которая длилась месяцами, выводит на баррикады по крайней мере столько же правых популистов, как если бы мы выразили чёткий посыл и сказали бы: «Мы примем пару тысяч».

Некоторые премьер-министры земель из ХДС хотят принять больше ищущих прибежища, чем предполагалось до сих пор. Однако они подчёркивают, что должно быть европейское решение.

ТОБИАС ХАНС, премьер-министр Заарланда: Нельзя заранее определить какие-то цифры, потому что речь ведь идёт не только о том, чтобы сейчас оказать помощь Мориа. У нас по-прежнему остаётся нерешённый вопрос, касающийся людей, мигрантов, которые застряли во множестве мест в Европе, которым придётся несладко, когда наступит зима.

РАЛЬФ БРИНКХАУС, председатель фракции ХДС/ХСС: Хорст Зеехофер снова получит нашу полную поддержку, у нас с ним хороший диалог, речь идёт о том, чтобы добиться европейских решений, о том, чтобы договориться, сегодня и завтра это будет обсуждаться.

Цель Зеехофера — принять целые семьи, однако, опять же, в рамках европейского решения.