 

Hill – Трамп и Байден разошлись в оценке причин пожаров на западе страны

15.09.2020, 22:35, Новости дня

За два месяца до выборов кандидаты в президенты США прокомментировали причины пожаров в Орегоне, Вашингтоне и Калифорнии, что ещё раз подчеркнуло разный подход к решению климатических вопросов, пишет The Hill. В то время как Дональд Трамп обвинил руководство штатов в халатности и усомнился во влиянии климата на возникновение пожаров, Джо Байден назвал его «поджигателем» за пренебрежение вопросами глобального потепления и борьбы с ним.


Reuters

В понедельник президент Трамп и кандидат в президенты от демократов Джо Байден прокомментировали ситуацию с пожарами на западе страны, что стало очередной словесной дуэлью в преддверии приближающихся выборов, пишет The Hill.

В своей речи в Делавэре Байден назвал Трампа «климатическим поджигателем», критикуя его за пренебрежение изменениями климата и обвиняя в провалившейся попытке локализовать пожары. Трамп, который на прошлой неделе практически не говорил о пожарах, совершил поездку в Калифорнию на брифинг по принятым мерам. Он обвинил в разрушительных последствиях руководителей штатов, которые не смогли уследить за своими лесами. Кроме того, президент усомнился в научном подтверждении изменения климата и его влиянии на усугубление ситуации.

Как отмечает издание, такие комментарии подчёркивают разный подход кандидатов к решению экологических вопросов. В то время как Трамп сосредоточен на энергетическом доминировании и пытается представить Байдена как невыгодного для индустрии кандидата, его соперник видит в переходе к чистой энергии и борьбе с глобальным потеплением возможности для появления новых рабочих мест.

Пожары в лесах Орегона, Вашингтона и Калифорнии стали ещё одной проблемой, с которой Трампу приходится иметь дело за два месяца до выборов. The Hill напоминает, что в национальных опросах Байден постоянно лидирует из-за недовольства населения тем, как президент борется с коронавирусом, унёсшим жизни почти 200 тыс. американцев.



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