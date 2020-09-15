 

Euronews – «самое серьёзное испытание в жизни» — Берлускони поблагодарил врачей, лечивших его от коронавируса

15.09.2020, 22:35, Новости дня

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выписался из больницы, где проходил лечение от коронавирусной инфекции. Он поблагодарил врачей и призвал итальянцев всерьёз относиться к этой угрозе, назвав болезнь «самым серьёзным испытанием в своей жизни». До получения второго отрицательного теста Берлускони будет находиться в изоляции на вилле под Миланом, передаёт Euronews.

Экс премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выписался из миланской больницы. Политика госпитализировали 3 сентября. У него подтвердился коронавирус, также ему диагностировали раннюю стадию воспаления лёгких. 

83-летний Берлускони назвал болезнь «самым серьёзным испытанием в своей жизни», поблагодарил врачей и призвал соотечественников «максимально серьёзно» относиться к угрозе коронавируса. 

До тех пор, пока не будет получен второй отрицательный тест, он будет оставаться в изоляции на вилле под Миланом. Врачи считают, что Берлускони заразился в кругу семьи: коронавирус был подтверждён сразу у нескольких его родственников, включая 30-летнюю спутницу медиамагната. 

Дата выхода в эфир 14 сентября 2020 года. 



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