Euronews – «самое серьёзное испытание в жизни» — Берлускони поблагодарил врачей, лечивших его от коронавируса

15.09.2020, 22:35, Новости дня

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выписался из больницы, где проходил лечение от коронавирусной инфекции. Он поблагодарил врачей и призвал итальянцев всерьёз относиться к этой угрозе, назвав болезнь «самым серьёзным испытанием в своей жизни». До получения второго отрицательного теста Берлускони будет находиться в изоляции на вилле под Миланом, передаёт Euronews.

Экс премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выписался из миланской больницы. Политика госпитализировали 3 сентября. У него подтвердился коронавирус, также ему диагностировали раннюю стадию воспаления лёгких.

83-летний Берлускони назвал болезнь «самым серьёзным испытанием в своей жизни», поблагодарил врачей и призвал соотечественников «максимально серьёзно» относиться к угрозе коронавируса.

До тех пор, пока не будет получен второй отрицательный тест, он будет оставаться в изоляции на вилле под Миланом. Врачи считают, что Берлускони заразился в кругу семьи: коронавирус был подтверждён сразу у нескольких его родственников, включая 30-летнюю спутницу медиамагната.

Дата выхода в эфир 14 сентября 2020 года.