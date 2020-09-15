CNN – решил, что олень — генпрокурор Южной Дакоты не сразу понял, что сбил на машине человека

15.09.2020, 22:35, Новости дня

Недавно генпрокурор Южной Дакоты Джейсон Равнсборг доложил в полицию о том, что сбил на дороге оленя. Но, как выяснилось на следующий день, под машину попал человек, тело которого было обнаружено на месте столкновения. Как пишет CNN, власти штата ведут расследование, а подчинённые генпрокурора называют произошедшее «трагической случайностью».



Facebook/ South Dakota Republican Party

В субботу 12 сентября генеральный прокурор американского штата Южная Дакота Джейсон Равнсборг сообщил полиции, что сбил оленя на дороге. Однако, как передаёт CNN, по информации Управления общественной безопасности штата, появившейся в понедельник, генпрокурор насмерть сбил человека.

Как заявил Равнсборг органам правопорядка вечером, где-то в 22:30, он случайно задавил выбежавшего на дорогу оленя. Сам генпрокурор при инциденте не пострадал. Но в воскресенье утром на месте столкновения было обнаружено тело 55-летнего Джозефа Бовера. Управление общественной безопасности Южной Дакоты не уточнило, останавливал ли Равнсборг машину после случившегося.

В ходе пресс-конференции губернатор штата Кристи Ноэм заверила,что дорожно-патрульная полиция проведёт расследование, которое будет взято под контроль главой Управления общественной безопасности Крэйгом Прайсом. «Обычно столкновениями на дорогах со смертельным исходом в нашем штате занимается дорожно-патрульная полиция Южной Дакоты, и мы будем расследовать это дело так же, как и все остальные», — прокомментировал Прайс.

Глава секретариата Равнсборга Тимоти Борманн назвал произошедшее «трагической случайностью». «Команда генерального прокурора выражает глубочайшее сочувствие и соболезнования семье господина Бовера. Генпрокурор и наше подразделение активно сотрудничают с текущим расследованием этого происшествия и будут продолжать это делать и далее», — отметил Борманн.

Как напоминает CNN, республиканец Джейсон Равнсборг был избран на пост генпрокурора в 2018 году. На момент публикации статьи на запрос о комментариях он пока не ответил.