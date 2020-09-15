112 – под Киевом произошёл взрыв на участке газопровода из Уренгоя в Европу

15.09.2020, 22:35, Новости дня

В посёлке Чабаны под Киевом произошёл взрыв на газопроводе, который поставляет газ в Европу. По предварительным данным, причиной инцидента стала разгерметизация газового трубопровода высокого давления, в результате произошёл мощный выход газа в окружающую среду. Сведений о пострадавших не поступало, пишет «112 Украина».



Reuters

В украинском посёлке Чабаны неподалёку от Киева прогремел мощный взрыв. Изначально об инциденте сообщили местные СМИ со ссылкой на местных жителей, а позже информацию подтвердили в полиции Киевской области, передаёт «112 Украина».

По данным полиции, на расположенном рядом с Чабанами газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород, который поставляет газ в Европу, прорвало трубу диаметром полтора метра. Позже в пресс-службе Чабановского поселкового совета пояснили, что произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления.

Сообщается также, что люди сначала услышали гул, за которым последовал громкий взрыв, поясняется в статье. В результате инцидента произошёл мощный выход природного газа в окружающую среду.

На место происшествия выехал председатель Чабановского поселкового совета и представители чрезвычайных служб. Вместе им удалось взять ситуацию под контроль: была установлена ​​заглушка и прекращён выход газа, сообщает «112 Украина». Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.