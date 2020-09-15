Испытания российской вакцины от коронавируса стартовали в Белоруссии

15.09.2020, 22:08, Новости дня

В Белоруссии стартовали клинические испытания российской вакцины от нового типа коронавируса, сообщил во вторник исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Дмитрий Пиневич.

«Процедура испытаний начинается с момента знакомства с досье, с момента выбора центров, где они будут проходить. Считайте, что клинические испытания пошли», – передает БелТА его слова.

Также Пиневич добавил, что пока что вакцину не применяют на добровольцах.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на встрече с главой республики Александром Лукашенко в Сочи заявил, что российскую вакцину от коронавируса первой из зарубежных стран получит Белоруссия.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса, разработанной учеными НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.