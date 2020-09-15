 

Пушков раскритиковал заявление Трампа о планах ликвидировать Асада

15.09.2020, 22:08, Новости дня

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал американскую внешнюю политику после заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что тот планировал ликвидировать президента Сирии Башара Асада.

«Президент США открыто признает, что при нем был разработан план устранения президента другого государства», – отметил Пушков в своем Telegram-канале.

При этом он вспомнил, как Джордж Буш в ответ на вопрос журналиста о международно-правовых основаниях войны в Ираке заявил, что не знает, что такое международное право, и посоветовал обратиться к его адвокату.

«Международное право? Не знаю, о чем вы. Обратитесь к моему адвокату», – добавил Пушков ответ бывшего американского лидера.

Также он назвал происходящее «потрясающей наглостью» и «потрясающим цинизмом».

Кроме того, Пушков добавил, что и другой «законник» Барак Обама планировал в 2012 году совершить госпереворот в Сирии и самоуверенно заявил, что «дни Асада сочтены».

«Международное право и США – понятия противоположные и несовместимые», – заключил Пушков.

Напомним, речь идет о заявлении Трампа на телеканале Fox News, в котором он признал, что рассматривал вариант с устранением президента Сирии, но его отговорил глава американского минобороны Джеймс Мэттис. «Я считал его, конечно, нехорошим человеком. Я думал о том, чтобы попытаться устранить его, если бы мне этого захотелось, но Мэттис был против этого. Мэттис был против большей части подобных вещей», – сказал Трамп.



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