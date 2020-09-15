Медики назвали причины появления диареи и боли в теле

15.09.2020, 21:53, Разное

Медики рассказали о причинах одновременного появления диареи и боли в теле. Симптомы могут проходить самостоятельно, без лечения, но в некоторых случаях их появление может быть сигналом серьезного заболевания.

Боли в теле могут ощущаться в какой-нибудь определенной области или поражать все тело. Неприятный дискомфорт, как правило, варьируется от легкого до сильного болевого ощущения. Врачи разделяют боли в теле на внезапные, временные, длительные, острые или хронические. Что касается диареи, то она может сопровождаться рвотой, кровянистым стулом, лихорадкой, ознобом, головокружением.

В числе причин, вызывающих вышеприведенные признаки, оказалось пищевое отравление. Последнее может произойти из-за таких патогенов, как бактерии сальмонеллы, норовирус, золотистый стафилококк, Escherichia coli. Они попадают в организм человека в результате потребления недоваренного мяса, немытых фруктов, овощей и непастеризованного молока.

По мнению медиков, диарея вместе с болью в теле могут возникать из-за вирусного гастроэнтерита, иными словами – вирусной инфекции кишечника, сопровождающейся рвотой, лихорадкой, болями и спазмами в области живота. При гриппе также появляется боль в горле, теле, диарея, рвота, насморк, кашель, головная боль.

Возникновение диареи и болезненных ощущений в теле способны указывать на непереносимость лактозы, глютена, целиакию (является аутоиммунным заболеванием, при котором организму не удается перерабатывать глютен), синдром раздраженного кишечника. В большинстве случаев, когда появляется диарея и боль в теле, медицинская помощь является не обязательной. К доктору следует обращаться при усугублении симптомов, их продолжительности.