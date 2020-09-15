Популярный 18-летний блогер похвастался миллионными тратами

15.09.2020, 21:48, Новости дня

Тиктокер Даня Милохин, на которого подписаны 7,5 млн человек, сообщил, что меньше чем за месяц потратил 1 млн 400 тыс. рублей.

В интервью YouTube-каналу «Вписка» блогер рассказал, что рос в детдоме, а потом в приемной семье. Когда молодой человек поступил в училище, он жил в общежитии или на улице. Кроме того, по словам Милохина, было время, когда у него не было денег на еду, передает РИА «Новости».

Парень переехал в Москву, когда ему исполнилось 18 лет, тогда же он завел блог.

Милохин признался, что не знает, на что тратит деньги.

«На секундочку, за 21 день я потратил миллион четыреста (тысяч рублей – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал он. Блогер объяснил такие траты тем, что рос в бедности.

Милохин также рассказал, что покупает вещи, потому ему часто кажется, что «нечего надеть», хотя в шкафу много разной одежды. Кроме того, он похвастался толстовкой за 74 тыс. рублей, которая ему «просто очень понравилась».

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