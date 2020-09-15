Популярный 18-летний блогер похвастался миллионными тратами

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15.09.2020, 21:48, Новости дня

Тиктокер Даня Милохин, на которого подписаны 7,5 млн человек, сообщил, что меньше чем за месяц потратил 1 млн 400 тыс. рублей.

В интервью YouTube-каналу «Вписка» блогер рассказал, что рос в детдоме, а потом в приемной семье. Когда молодой человек поступил в училище, он жил в общежитии или на улице. Кроме того, по словам Милохина, было время, когда у него не было денег на еду, передает РИА «Новости».

Парень переехал в Москву, когда ему исполнилось 18 лет, тогда же он завел блог.

Милохин признался, что не знает, на что тратит деньги.

«На секундочку, за 21 день я потратил миллион четыреста (тысяч рублей – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал он. Блогер объяснил такие траты тем, что рос в бедности.

Милохин также рассказал, что покупает вещи, потому ему часто кажется, что «нечего надеть», хотя в шкафу много разной одежды. Кроме того, он похвастался толстовкой за 74 тыс. рублей, которая ему «просто очень понравилась».

Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг российских блогеров, которые больше всего заработали на рекламе в Instagram. Возглавила рейтинг телеведущая Ксения Собчак с заработком в 1,48 млн долларов.



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