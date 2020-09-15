Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира по армрестлингу

15.09.2020, 21:48, Новости дня

Новый адвокат актера Михаила Ефремова, признанного виновников в смертельном ДТП, Роман Филиппов уже около 15 лет профессионально занимается армрестлингом, сообщил его коллега Владимир Алексеев.

«Да, он действительно сильный спортсмен. Знаю, что тренируется много лет. В неформальных спаррингах мы не боролись, но знаю, что рука у него крепкая», – передает «Комсомольская правда» его слова.

Также отмечается, что борьбой на руках юрист занимается около 15 лет, и является многократным чемпионом России, Европы и мира по армрестлингу.

Ранее в понедельник стало известно, что новым адвокатом осужденного на восемь лет актера станет Роман Филиппов, который будет представлять интересы Ефремова при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор. Он имеет статус адвоката с 2014 года, общий стаж работы свыше 15 лет.

Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Эльмана Пашаева. При этом сам Пашаев отрицал отказ Ефремова от его услуг.

Ефремов заявил, что Пашаев его «подставил» и теперь он доверяет только жене.

Источник в окружении Михаила Ефремова рассказал, что Пашаев «оценил свою работу в 11 млн рублей», причем «получил свой гонорар еще до начала суда, то есть на стадии предварительного расследования дела о ДТП». Пашаев обещал результат, который устроит Ефремова.

По словам источника, в качестве адвоката Пашаев «сам себя навязал, сославшись на общих знакомых». При этом «позже выяснилось», что его «никто не предлагал».