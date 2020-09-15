Предстанет ли Лукашенко перед Международным судом в Гааге?

15.09.2020, 21:35, Новости дня

Иностранные юристы готовят документы с тем, чтобы привлечь президента Беларуси Александра Лукашенко к ответственности в Международном уголовном суде Гааги. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщают СМИ со ссылкой на заявление незарегистрированного кандидата в президенты республики Валерия Цепкало, которое тот сделал на своем YouTube-канале.

По словам Цепкало, идет сбор свидетельств и показаний пострадавших от действий силовиков граждан после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Также, по мнению политика, против Лукашенко и членов его семьи необходимы персональные санкции.

Во вторник двухпартийная группа американских сенаторов представила резолюцию, призывающую ввести адресные санкции в отношении белорусских чиновников, ответственных за подавление мирных демонстраций в стране.

В резолюции также выдвинуто требование освободить всех политических заключенных и задержанных мирных демонстрантов, в том числе тех, кто был арестован до выборов.

Санкции планируется координировать с Европейским союзом и другими международными партнерами.

Напомним, в первые дни после президентских выборов в Беларуси были задержаны около 7 тысяч человек. По меньшей мере, 450 из них были избиты, и впоследствии свидетельствовали о пытках и унижениях, которым их подвергли. Несколько человек в ходе манифестаций были убиты, другие получили тяжелые увечья.

Следователи не возбудили ни одного уголовного дела в отношении лиц, причастных к преступлениям против мирных граждан.

«Трибунал вправе возбудить дело и начать расследование в отсутствии самого диктатора»

Заместитель заведующего кафедрой конституционного и муниципального права ВШЭ, профессор Илья Шаблинский допустил, что если международный трибунал получит соответствующие материалы на Лукашенко, то он может начать их рассматривать. «Я читал десятки описаний издевательств и убийств, которые происходили после выборов 9 августа: просто кровь в жилах стынет, – добавил профессор в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – Так что оснований для привлечения к ответственности (нынешнего главы государства) с использованием трибунала вполне хватает. Но, разумеется, самому Лукашенко, пока он удерживает власть, грозят сейчас лишь моральные неприятности».

Понятно, что в ближайшей перспективе Лукашенко не предстанет перед международным судом, констатирует Илья Шаблинский. «Возможно, если кризис в Беларуси примет более острые формы, то Лукашенко может скрыться в России. Но трибунал вправе возбудить дело и начать расследование в отсутствии самого диктатора. Словом, процесс над ним более чем реален».

Пока же, как видится профессору, инициатива оппозиции и иностранных юристов в основном преследует целью оказать психологическое давление на белорусские власти.

«Также забвению не подлежат бесследные исчезновения людей в Беларуси – в частности, Юрия Захаренко, Виктора Гончара. Неизвестно, каким объемом обвинений ограничатся юристы. Но то, что происходили массовые пытки и убийства сразу после выборов – неоспоримый факт. Достаточно лишь ознакомиться с показаниями лиц, переживших этот кошмар. Это не должно пройти безнаказанно», – резюмировал Илья Шаблинский.

Бывший министр внутренних дел республики Юрий Захаренко, который после отставки стремился объединить бывших и действующих офицеров силовых структур, стал первой жертвой режима Лукашенко. Политика похитили 7 мая 1999 года рядом с собственным домом…

Позже без следа исчезали и другие противники Александра Лукашенко – председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Виктор Гончар, предприниматель Анатолий Красовский и телеоператор Дмитрий Завадский. Уголовные дела по насильственным похищениям этих людей до сих пор находятся под контролем ООН, США, ЕС, Совета Европы, ОБСЕ, международных правозащитных организаций.

«После победы над диктатурой это будет в высшей степени актуально»

В свою очередь, руководитель программы «Поддержка политзаключенных и преследуемых гражданских активистов» правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис также считает подготовку юристами документов против Лукашенко верным ходом «на перспективу». На его взгляд, реальное наказание действующему президенту грозит только после смены власти в Беларуси.

«Подобные действия демонстрируют уверенность оппозиции в своих силах и обозначают курс на будущее в плане ответственности лиц, ответственных за нарушение прав человека в республике, – подчеркнул он в комментарии Русской службе «Голоса Америки». – После победы над диктатурой это будет в высшей степени актуально, какому бы суду в последствие ни пришлось разбираться с этим делом – международному или национальному, в любом случае сбор доказательств необходим».

Поэтому это полезная и важная работа – как с формально-юридической точки зрения, так и с пропагандистской, заключил Сергей Давидис.