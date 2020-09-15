WSJ: Минюст начал расследование о разглашении секретной информации в книге Болтона
15.09.2020, 21:35, Новости дня
Министерство юстиции США начало уголовное расследование о предполагаемом разглашении секретной информации в книге экс-советника президента Дональда Трампа Джона Болтона, сообщила во вторник газета Wall Street Journal.
Получить подтверждение этой информации пока не удалось. Представитель Министерства юстиции и издательство Simon & Schuster воздержались от комментариев.
По словам издания, федеральные прокуроры в понедельник направили повестки литературному агентству Javelin и издательству Simon & Schuster, которое опубликовало книгу Болтона о его работе в Белом доме.
В повестках запрашивается вся информация о контактах с Болтоном, сообщает газета со ссылкой на анонимные источники. Сам Болтон повестки не получил.
Связаться с представителем Javelin и адвокатом Болтона пока не удалось.
Администрация ранее добивалась судебного запрета на публикацию книги, в которой содержится резкая критика в адрес Трампа. Министерство юстиции утверждало, что книга содержит секретную информацию, разглашение которой может угрожать национальной безопасности.
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