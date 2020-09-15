Мнение: Грета исчезает

15.09.2020, 21:30, Разное

Очень все ж любопытно, как практически одновременно с первыми паническими сообщениями о ковиде из информационной повестки всего мира исчезла девушка Грета Тунберг. Раз – и нету! Ее как будто “выключили”. То она была везде, в каждой бочке затычка – то ее нет нигде.

Я даже не знаю – она жива хоть? Но если б ее грохнули, или она бы подавилась крекером – об этом ведь должны были сообщить? Конечно, самым изысканным по форме (и самым жестоким по существу) концом проекта была бы “гибель Греты Тунберг от ковида”. Но я ей такого не желаю – и вроде бы до этого не дошло.

Грета просто в один момент сдулась – из мирового медийного феномена, “девочки, выступающей в ООН” – обратно в Золушку из мирового захолустья, Швеции. Но это всё заставляет лишний раз задуматься – что же это такое, современное “мировое инфопространство”? Почему там так легко рождаются самые идиотские фейки?

Может, оно стало слишком узким, слишком мало игроков, имеющих при этом слишком большое влияние?