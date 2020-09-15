Мнение: Вы всё врёте

15.09.2020, 21:25, Разное

Сегодня глава СВР Нарышкин выступил с заявлением о том, что Навальный из России вылетел без яда в своем органиме, а уж что там с ним произошло за пределами страны – ответственность Германии.

Внутренне непротиворечивая логика, кстати. В России анализы проводили, ОВ не обнаружен. В Германии – найден. Значит, отравили. Но не в России. Небольшая деталь – так от чего Навальный впал в кому и именно на территории России – снова не рассматривается и выпадает из любой логики.

ОВ семейства "Новичок" по всем документам и протоколам, которые подписаны в том числе и ОЗХО, числятся уничтоженными в России. Отсюда и категорический отказ от фактов, которые предъявляют независмые друг от друга западные лаборатории. Если признать отравление Навального именно "новичком" и в России, то возникнет вопрос об источнике происхождения ОВ. И если предположить, что не все запасы были уничтожены, то здесь полная аналогия с Ираном, которого так же обвинили в сокрытии сверх "ядерной сделки" делящихся и расщепляющихся материалов, а также в неполном демонтаже оборудования ядерной программы, которое теоретически может использоваться и в военных целях. Итогом стала денонсация США своего участия в "сделке", что по сути похоронило ее. А Иран получил свою порцию новых "калечащих" санкций.

Учитывая, что обвинения в отравлении Навального идут в унисон с разговорами о закрытии Северного потока-2, а в особенности на фоне некоторого спада американских поставок СПГ в Европу, единственным разумным сценарием, при котором США могут поднять свой экспорт в Европу, становится введение санкций против поставок российского газа. Не всех и не по полной программе – здесь европейцы будут стоять насмерть. Но сокращение таких поставок и ликвидация крупного инфраструктурного проекта вполне могут стать ответом даже не на отравление Навального – это отправная точка. А на доказанность нарушения Россией протоколов о ликвидации химического ОВ. Причем даже неважно – нарушала она или нет. В конце концов, всегда возможен вариант, что "новичок" сварили в частном порядке. Или спецслужбы имели в загашниках дополнительные его объемы, которые они утаили и от ОЗХО, и от руководства.

Кто именно пытался убить Навального – лично Путин или какие-то местные новосибирско-томские феодалы, ни разу не интересно. Технически возможность использования специальных ОВ есть на федеральном уровне, и на региональном. Причем независимо друг от друга. Несколько лет назад очень похожим ядом был отравлен ведущий канала Нейромир Игорь Бощенко, который расследовал какие-то действия владимирской губернаторши и аффилированных с ней структур. И очень удачно отравился боевым ОВ. Бощенко – не Навальный, поэтому его история так и осталась за бортом новостей. Но то, что региональные бандиты вполне способны применять спецсредства и помимо федеральных, вряд ли вызывает сомнение. Поэтому даже неважно, кто давал команду и кто травил. Важно, что немцы, а затем французы и шведы установили, что речь идет о якобы ликвидированном боевом ОВ. А раз так – то налицо грубейшее нарушение международных обязательств.

Потому и реакция Кремля "вы всё врете". У него, в общем-то, и вариантов нет.