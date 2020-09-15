Мнение: Непокорный американский бизнес, величина коронавирусного обвала и «зелёные» издержки США

15.09.2020, 21:10, Разное

1. Складывается впечатление, что дело Дональда Трампа проиграно. Переизбрать его ещё могут, но грандиозная торговая война с Китаем, – главный праздник правления нынешнего американского президента (помимо чёрных погромов и коронавируса), – мало что дала США. «Сделать Америку снова великой» тоже не получилось, американские компании в подавляющем большинстве на родину возвращаться не собираются:

https://lenta.ru/news/2020/09/09/yxodi/

Американские компании не планируют переносить производство из Китая на родину, несмотря на требование президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает пишет Bloomberg.

Только четыре процента из более чем 200 производителей, опрошенных Американской торговой палатой в Шанхае, заявили, что намерены перенести бизнес в США. Более 75 процентов отказались уходить из Китая, а 14 процентов респондентов планируют перевезти производство в другие страны — Юго-Восточная Азия является наиболее распространенным направлением для размещения мощностей. Еще семь процентов заявили, что изменят расположение производственных мощностей внутри страны или за ее пределами.

2. Коллега genby приводит подробную статистику падения экономики крупнейших стран во втором квартале, в период пика коронавирусного карантина. На фоне западных стран Россия смотрится отлично:

https://genby.livejournal.com/859240.html

Лучше всего себя чувствует Вьетнам – единственный, кто не испытал падения в 2020. ВВП России опять пересчитали, и Росстат его немного сократил. Падение ВВП РФ во II квартале 2020 года составило 8,0% вместо 8,5%. Так что падение ВВП РФ за I полугодие снизилось до 3,4% с 3,6%. Прогнозы по России по году постоянно падают. С первоначальных 5,5% падения мы уже сократились до –4%.

Но тенденция такова что скоро и до –2% дойдем, что уже является выдающимся результатом, Особенно для стран БРИКС. ВВП Германии упадет намного больше, чем в России. И в этом году мы не только обгоним Германию, и довольно сильно догоним Японию. Главное успеть это сделать, до подхода Индонезии. Примечателен пример Швеции, которая не вводила карантина, чтобы не упала экономика. В результате, экономика Швеции упала хуже всех ее соседей: Норвегии, Финляндии и Дании. С Белоруссией творится, скорей всего, тоже самое.

3. К вопросу о том, почему быстрый переход на «зелёные» источники энергии невозможен. Он попросту невыгоден главным игрокам в мировой экономике, и не только России и Китаю, но и США. На это указывают эксперты главного американского биржевого регулятора:

https://lenta.ru/news/2020/09/09/climat/

Изменение климата представляет собой угрозу для стабильности финансовой системы США, которая требует принятия срочных мер со стороны финансовых регуляторов, включая Федеральную резервную систему (ФРС). Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами.

В нем отмечается, что последствия изменения климата уже сказываются на США. Переход к нулевым выбросам может повлиять на многие сегменты экономики, вызвав шок и нарушения нормального функционирования финансовых рынков, считают эксперты.

Специалисты назвали сдвиг в структуре энергопотребления вероятной причиной падения стоимости некоторых активов. Издержки на переход к «зеленой» экономике будут только расти, говорится в отчете.

Как бы далеко ни зашло зелёное безумие в США, там есть серьёзные силы, которые будут пытаться тормозить процесс зеленизации.