В квартире под Ярославлем обнаружили тела двух девочек

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15.09.2020, 17:08, Новости дня

Тела двух девочек с признаками насильственной смерти обнаружены в квартире одного из домов в городе Рыбинске Ярославской области.

«15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти. По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ («Убийство»)», – информирует пресс-служба следственного управления СК по региону, передает ТАСС.

В сообщении сказано, что семья девочек переехал в Рыбинск месяц назад из Омска. Тела детей обнаружила их мать по возвращении с работы.

Ранее сообщалось о том, что несовершеннолетнюю мать в Ленинградской области заподозрили в убийстве семимесячной дочери.



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