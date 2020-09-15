 

Эксперт: Отставка Сараджа запустит процесс мирного урегулирования в Ливии

15.09.2020, 21:08, Новости дня

Уход в отставку главы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сараджа открывает новые возможности для мирного урегулирования конфликта в стране, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Так он отреагировал на слухи о скором уходе Сараджа в отставку.

«Возможный уход Сараджа связан с мирным процессом, который может быть запущен в самое ближайшее время на фоне переговоров между Государственным советом Ливии и Палатой представителей», – считает глава центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

При этом эксперт подчеркивает, что ливийские источники говорят о намерении Сараджа «не уходить совсем» и продолжать участвовать в процессе мирного урегулирования. «Своим уходом Сарадж открывает дорогу для новых государственных структур в Ливии, на формирование которых согласились конфликтующие стороны. Это президентский совет и новое Правительство национального согласия, штаб-квартира которого должна разместиться в демилитаризованном городе Сирт», – отметил Семенов.

Собеседник добавил, что на маршала и верховного главнокомандующего Ливийской национальной армии Халифу Хафтара «уже никто не делает ставку», потому что после неудачной операции по взятию контроля над Триполи «он превратился в политического банкрота».

«Хафтар ослаблен, и возможностей помешать мирному процессу в Ливии у него не так много. Его попытка разжечь конфликт может обернуться полным крахом и еще большим продвижением сил Правительства национального согласия на восток», – прогнозирует политолог. Семенов также добавил, что теперь многие международные игроки готовы поддержать президента Палаты представителей Ливии Агилу Салеха.

По его оценке, последние политические процессы в Ливии явно активизировались из-за вмешательства США. Свидетельством тому стало чуть ли не дословное повторение Сараджем заявлений советника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена на тему мирных инициатив.

«А вот роль РФ в Ливии уменьшилась. Со стороны РФ сейчас не видно активных действий, равно как и со стороны Турции», – отметил Семенов. – При этом Анкара будет пытаться поддерживать свое влияние на западе Ливии и сохранить там свои военные базы. Создание нового Правительства национального согласия не сможет помешать этому, поскольку Турция будет активно участвовать в происходящем».

«Мирный процесс согласован и с Объединенными Арабскими Эмиратами, и с Египтом и, возможно, даже с Россией. Если процесс уже пошел, вряд ли кто-то посмеет открыто противостоять ему после такой гражданской войны, какая разразилась в Ливии. И уход с поста Сараджа как раз направлен на то, чтобы этот мирный процесс продолжался», – полагает эксперт.    

Во вторник о скорой отставке Сараджа сообщило американское агентство Bloomberg. Политик якобы объявит об этом в конце недели. Добавим, что Сарадж занимает пост главы ПНС Ливии с марта 2016 года.

Ранее стало известно, что временное правительство Ливии в Тобруке, поддерживаемое Ливийской национальной армией Халифы Хафтара, подало в Палату представителей прошение об отставке.

Напомним, в Ливии продолжается вооруженный конфликт между Ливийской национальной армией под командованием Хафтара и силами Правительства национального согласия Фаиза Сараджа, контролирующими Триполи.

ПНС поддерживается Турцией. Египет объявил о готовности ввести войска в Ливию для поддержки ЛНА.



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