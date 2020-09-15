В России заговорили о вводе карточек на продукты

15.09.2020, 21:05, Новости дня

Россия победила голод, но часть населения сталкивается с нехваткой продовольствия. Решить эту проблему может внедрение продуктовых талонов, заявил в интервью российской газете “Московский комсомолец” директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций для связи с Россией Олег Кобяков. Интервью опубликовали 15 сентября.

Кобяков отметил, что талоны позволят людям планировать расходы, они будут знать, какие базовые продукты смогут получить от государства. По его словам, такие карточки уже введены в США.

Российский эксперт предложил за счет этих карточек стабилизировать доходы малообеспеченных семей. Из-за недостаточных доходов населения, по словам Кобякова, каждый третий взрослый россиянин страдает избыточным весом либо ожирением, потому что не может позволить себе здоровое питание.

При этом, в России ежегодно выбрасывают более 50 кг продовольствия в пересчете на каждого жителя, сообщил он.

В мае аналитики агентства Bloomberg спрогнозировали, что падение ВВП России во втором квартале 2020 года составит 16%, что станет худшим квартальным показателем с начала 1990-х.

В Центробанке РФ предполагали, что выйти на докризисный уровень при пессимистическом сценарии развития событий российская экономика сможет только к 2022 году.