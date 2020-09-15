Нардеп Крулько сообщил, что выздоровел от COVID-19

15.09.2020, 21:05, Новости дня

Народный депутат от “Батьківщини” Иван Крулько в Facebook сообщил, что получил отрицательный результат теста на COVID-19.

“Вирус преодолен и у меня есть основания для позитивного настроения. Завтра возвращаюсь к обычному режиму. Друзья, берегите себя, не болейте и серьезно относитесь к лечению этого вируса. Он очень коварный и непредсказуемый”, – написал он.

Щойно отримав «негативний» результат тесту на COVID-19. Вірус подолано і я маю підстави для позитивного настрою:)Завтра… Posted by Іван Крулько on Teisipäev, 15. September 2020

СМИ писали, что 1 сентября Крулько отсутствовал на заседании Верховной Рады, так как ушел на самоизоляцию в связи с COVID-19. На следующий день нардеп подтвердил, что инфицирован коронавирусом.

31 августа спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что коронавирусной инфекцией в Раде переболели или продолжают болеть COVID-19 23 нардепа, а также семь сотрудников аппарата парламента.