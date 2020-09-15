Личное: “Очень популярная в классе девочка”

15.09.2020, 20:55, Разное

Корона касается не только самого человека, но и всех, с кем у него слияние.

Сама частая такая корона это корона яжематери. Если про себя мать еще допускает, что она не такое уж Сокровище, то ее чадо – конечно да и лучше всех.

vveta82

Здравствуйте, Эволюция. В надежде, что письмо подойдет для разбора прошу Вас о помощи.

Моя дочь, С. , 12 лет дружит с одноклассником. Конечно, сами они называют это «встречаться». С. скинула мне скрины их переписки, где он ей пишет о симпатии и предложении стать его девушкой. Я напряглась, но вида не подала, спросила нравится ли он ей, как она отнеслась к его словам, вроде ж она больше дружит с другим мальчиком. А С. мне ответила, что с первым давно уже не дружит, а вот А. очень ей нравится, она рада и все такое и ответила А. согласием. И попросила, чтоб папе я сама сказала как-то поаккуратнее.

(Демократичная мама побоялась и “не подала вида”, что “стать девушкой” парня в 12 лет – это бред. Быть чьей-то девушкой – это про физическую близость. А мама побоялась возмутиться формулировке. Очень боится, что дочка не будет с ней дальше откровенна и поэтому потакает)

Я понимаю, что сам факт, что она сбросила мне переписку, это вроде прощупывания почвы ( я строгая мама) и какой-никакой знак доверия. Не могу сказать, что мы особо близки (с сыном я мягче, но он и младше) иногда ведем задушевные беседы, но именно иногда. Не часто. А тут формат переписки, она с братом у бабушки, я на работе, в общем не очень удобно.

(Как обычно самые демократичные матери считают, что надо стать еще мягче и вести задушевные беседы как две глупенькие подружки)

Вечером, перечитав Ваш пост «Мамам девочек» постаралась поговорить о том, что А. – хороший парень (так и есть), рада, что все взаимно, но все-таки не стоит торопиться, дружите.

(Не стоит торопиться с чем? С сексом? В 12 лет? Да это была бы катастрофа, а не “не стоит”. Скорее всего автор про “не стоит торопиться называть это встречами”. Но сказать прямо и твердо, что никаких встречаний в 12 лет не может быть, боится)

Прошло полгода, дружат. Иногда просматриваю телефон, она об этом знает, типа безопасность и все такое. С А. в основном голосовые, пару раз выборочно слушала: «Как дела, как настроение?»

На днях С. спрашивает, когда у меня был первый поцелуй, типа подруга ее торопит и удивляется, что это А, никак ее не поцелует? Я объяснила, что подруга скорее всего завидует, но ты не торопись, чем позже, тем больше симпатия, если симпатия не особо, тем более не стоит и проч.

(Опять она разговаривает с ребенком так, будто дочери уже лет 17 и можно говорить: не торопись с поцелуями. Народ, если малолетняя дочка целуется с парнями у вас за спиной, это еще куда ни шло. Но если она с вами обсуждает это и вы потакаете или неуверенно мямлите, все плохо: дочка получает одобрительный стимул от вас. Ваша позиция должна быть твердой. Лояльной там, где речь о допустимом. И твердой там, где речь о недопустимом. А матери так хотят откровенности с дочками, что готовы одобрять и ранний секс, и курение, и прочий треш. Понятно, друзья, что это – штурманство, слияние ради контроля? Хотя такие матери наоборот считают, что они не Штурманы. Но это штурманство. Кто объяснит?)

Сегодня открыв на ее телефоне ВК, читаю переписку с другим одноклассником, К., другом А., в которой они разговаривают на темы порно, ЛГБТ движения, он ей скидывает аниме порно. К. говорит, что они, парни дрочат, когда порно смотрят, а что девочки делают? Интересуется он, блин. И советует ей смотреть «анал и минет»,чтоб девственность сохранить. В общем полный треш. Не знаю, что она отвечает (голосовые), но явно поддерживает тему. Да даже если и не поддерживает, не блочит же его, т.е. норм ей. (Папа как-то спрашивал матерятся ли в классе парни, говорил не позволять в своем присутствии, она уверяла, что ни в жисть не позволит)), здесь в переписке я увидела, что себе вот позволяет ).

(Автор приводит папу в пример, мол вот папа запрещает и ему дочь врет, а матери пока не врет. И прослушав эту гадость про порно с аналами, мать тоже мнется и не знает, как бы помягче намекнуть дочке, что это не так уж хорошо. Женщины, если вы тряпки, понятно, почему вас совсем не уважают дети-подростки)

Сначала у меня руки затряслись и глаза округлились (моя С. – отличница, спортсменка, очень популярная в классе девочка, с виду «цветочек» и тут вон чего, хотя чему я удивляюсь, вроде одно не противоречит другому, но рано жеж).

(Смотрите, руки затряслись, и тут же стала расти корона матери-Сокровища. Дочка отличница, она спортсменка, но такая ранняя.. ах, какая развитая во всех отношениях и какая популярная девочка. Вот типичная корона материнская. Хотя в реальности пишут так небрежно про анал и минет не самым популярным девочкам, а тем, которые ищут дешевой популярности, лебезят с мальчиками, подстраиваются и сливаются. Это и женщин касается и тем более девочек-подростков)

Еще мелькнула мысль как-то папу подключить для беседы. Папа у нас серьезный очень, но боюсь, словит неадекват.

(Папа даст самую нормальную живую реакцию. Он закричит, что этот парень охренел и дочка охренела, что общается с таким отморозком. Именно такая живая реакция и прояснит немного в мозгах дочки, что это – край. Не просто “не очень хорошее поведение” как блеет мама, а край и дичь)

Я понимаю, что интересует ее тема секса уже, но как мне начать разговор и объяснить об опасности?

(Интересно, о какой опасности она хочет объяснить? О беременности? Так вот же, есть анал, ее парнишка уже просветил. О ЗПП? Так есть минет, если после полоскать рот мирамистином, народный рецепт. У самой автора не хватает смелости и самоуважения понять, что ее дочку унижают, и она не сможет это донести. Папа может и сможет. А автор так и будет гладить свою корону и воображать, что это хороводы вокруг ее дочки такие, ну такие вот современные хороводы, что поделаешь)