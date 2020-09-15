Ученые: Загадочный Оумуамуа может оказаться сгустком космической пыли

15.09.2020, 20:53, Разное

Со времени обнаружения межзвездного объекта Оумуамуа астрономы пытаются определить его происхождение и природу: астероид это, комета или космический корабль внеземных цивилизаций. Ученые, представляющие Университет Осло (Норвегия), выдвинули новую теорию, согласно которой загадочный межзвездный странник может оказаться всего лишь сгустком космической пыли.

Согласно представленной астрономом и руководителем исследования Джейн Лу, теории, первое межзвездное космическое тело, обнаруженное в Солнечной системе, возможно, образовалось из сдутой с ядра кометы пыли. Сама комета могла находиться вне Солнечной системы. Оумуамуа может состоять из смеси пыли, которая оказалась звездной системе, движимая излучением светила; и твердой породы.

Когда Оумуамуа впервые обнаружили в 2017 году астрофизики и другие исследователи выдвигали множество версий относительно его образования и причины движения в космосе. Авторы всех гипотез не забывают обращать внимание на скорость таинственного объекта, составляющую 92 000 километров в час, а также странный сигарообразный вид. Новое исследование норвежских ученых позволяет предположить, что межзвездный странник мог получить такую форму в результате отделения от ядра кометы огромного куска породы, в последствии отделившегося от него в виде газа и пыли. Этот кусок вместе с твердокаменным фрагментом мог сформировать Оумуамуа. Газ испарялся по мере роста объекта, одновременно являясь движущей силой скопления кометной пыли.

Специалисты полагают, что комета-“родительница” Оумуамуа располагалась на большом расстоянии от своего светила и являлась долгопериодической. Слабая кометная гравитация могла стать причиной того, что отделившийся осколок под воздействием давления излучения мог быть заброшен в Солнечную систему.