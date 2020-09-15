 

Трамп вручил премьеру Израиля ключ «от Белого дома и всей Америки»

15.09.2020, 20:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп вручил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху символический ключ от Белого дома.

«Это ключ, мы называем его ключом от Белого дома. Это ключ к нашей стране и нашим сердцам», – сказал Трамп, передавая шкатулку с золотым ключом израильскому политику, передает РИА «Новости».

В ответ на этот жест премьер-министр Израиля сказал: «Я говорил, и это правда, что у вас есть ключ к сердцу народа Израиля за все великие вещи, что вы сделали для еврейского государства и народа».

Напомним, во вторник в Белом доме при посредничестве США прошла церемония подписания соглашений о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном.

Трамп также заявил, что еще пять стран рассматривают возможность нормализации отношений с Израилем, но не назвал их.

По его словам, все они устали от борьбы и хотят мира.

«Так что вы еще услышите новые объявления», – добавил Трамп.

В августе Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений в рамках так называемого Авраамского договора.

Также газета ВЗГЛЯД рассказывала о последних событиях, связанных с конфликтом Израиля и Палестины.



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