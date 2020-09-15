Рейтинг доверия Путину среди жителей 13 развитых стран оказался выше, чем у Трампа

15.09.2020, 20:48, Новости дня

Жители 13 развитых стран доверяют лидеру РФ Владимиру Путину и лидеру Китая Си Цзиньпину больше, чем президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, свидетельствуют данные независимого исследовательского центра из Вашингтона Pew Research Center.

Исследование проводилось при участии респондентов из Японии, Австралии, Канады, Великобритании, Нидерландов, Южной Кореи, Испании, Италии, Швеции, Франции, Дании, Германии и Бельгии. Участникам был задан вопрос об их доверии шести лидерам – США, ФРГ, Франции, Великобритании, РФ и КНР – в их подходе к международным вопросам, передает РИА «Новости».

Уточняется, что согласно результатам, жители 13 стран больше всего доверяют канцлеру Германии Ангеле Меркель (76% опрошенных), чуть меньше президенту Франции Эммануэлю Макрону – 64%, премьеру Британии Борису Джонсону доверяют 48% респондентов. Владимиру Путину в его подходе к международным делам доверяют 23% опрошенных из 13 стран, Си Цзьньпину – 19%, меньше всего – 16% доверяют Трампу.

Большинство респондентов, заявивших о доверии Путину, являются жителями Италии (37%) и Германии (31%). Трампу больше всего доверяют жители Японии – 25% опрошенных.

Исследование проводилось по телефону среди 13 тыс. 273 взрослых из 13 развитых стран с 10 июня по 3 августа.

Между тем, как заявлял российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, отношения РФ и США находятся в глубоком кризисе. Посол отмечал, что РФ «готова к развитию отношений в той же степени, в какой американские коллеги готовы», пока Москва «такого большого желания не видит». В связи с этим «общение и контакты между гражданами, представителями сфер культуры и спорта особенно важны».