Екатерина Варнава впервые открыто вышла в свет с режиссером после слухов о романе с ним

15.09.2020, 20:17, Разное

Не так давно в СМИ появились слухи о романе Екатерины Варнавы с режиссером Александром Молочниковым. Теперь сама актриса добавила интриги в подобные разговоры, впервые открыто появившись с предполагаемым женихом на публике.

Юмористка и режиссер вместе посетили фестиваль «Кинотавр», это первый их совместный выход в свет. При этом следует заметить, что 35-летняя Екатерина Варнава на семь лет старше Молочникова, но это не мешало паре позировать перед фотокамерами, обнимаясь при этом. Фото с события, на которое актриса и режиссер решились прийти, не таясь, показал сам кинодеятель на странице своего профиля в соцсети Instagram.

Кроме того, Молочников разместил в аккаунте ролик. В нем режиссер берет интервью у начинающего актера Кая Кетца, сыгравшего в его картине «Скажи ей». Фильм был представлен в конкурсной программе «Кинотавра». На видео появляется и Варнава, при виде камеры она пытается быстро уйти из кадра. При этом Молочников шутливо упрекнул ее, что она всегда привыкла прятаться за мужиков. В следующем ролике режиссер также иронично комментирует ее присутствие рядом. Такие отношения с юмором между Молочниковым и известной по шоу Camedy women артисткой многие поклонники звезд восприняли, как недвусмысленный намек на более, чем просто дружеские отношения между ними.

Слухи о романе Варнавы с молодым режиссером появились после интервью юмористки Ксении Собчак. В нем девушка призналась в расставании с Константином Мякиньковым. После этого уже в другом проекте она намекнула на отношения с участником конкурса «Танцы со звездами». И последней точкой в разговорах о возможном романе стало случайное появление вместе на представлении в одном из театров. Теперь, как пишет издание «Телепрограмма», разговоры обрели еще больший фактаж для того, чтобы считать их реальностью.