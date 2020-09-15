Актриса Анастасия Заворотнюк может вернуться в ситком «Моя прекрасная няня»

15.09.2020, 20:17, Разное

На российском телевидении может выйти продолжение сериала «Моя прекрасная няня». Если Анастасии Заворотнюк удастся окончательно восстановиться, она снова появиться в популярном ситкоме в главной роли.

История о няне из спального района Москвы, покорившей сердце влиятельного дельца шоу-бизнеса, в свое время возглавляла рейтинг телешоу в России. Сейчас спустя почти одиннадцать лет после выхода его последней серии, сериал снова может вернуться на экраны. Об этом рассказал продюсер картины продюсер Александр Акопов. Главным условием, при котором съемки продолжат, станет выздоровление Анастасии Заворотнюк.

Актриса исполняла главную роль в ленте с 2004 по 2008 годы, персонаж няни Вики стал для нее судьбоносным. После первых же серий об артистке узнала вся страна, Анастасия Заворотнюк стала одной из самых ярких звезд отечественного кинематографа и телевидения. После «Моей прекрасной няни» она снялась в нескольких фильмах, также часто артистку приглашали вести разнообразные шоу.

Новость о возможном продолжении сериала и участии в нем любимой артистки фанаты встретили с восторгом. По мнению многих, возможность поучаствовать в продолжении популярной франшизы станет дополнительным мотиватором для артистки, чтобы окончательно победить тяжелое заболевание. Сейчас Заворотнюк продолжает курс лечения онкологической опухоли. Как пишет «Политэксперт», ранее обозреватель светской хроники Ольга Родина писала, что в жизни самой Заворотнюк также была роковая няня. Девушка с Украины, занимающаяся с детьми артистки и ее предыдущего мужа Дмитрия Стрюкова, как оказалось, разбила их брак. 12 лет Заворотнюк замужем за фигуристом Петром Чернышевым, в 2018 году в браке у пары родилась дочь Мила.