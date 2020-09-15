Идрис Эльба прокомментировал новость о рождении у него третьего ребенка

15.09.2020, 20:10, Разное

Поклонники Идриса Эльбы пришли в восторг, когда тот во время интервью в рамках Международного кинофестиваля в Торонто назвал себя “отцом двух мальчиков”. Они тут же бросились поздравлять 48-летнего актера и его 31-летнюю жену Сабрину Даур, правда, оказалось, рано. Эльба написал на своей странице в Twitter, что у них с супругой нет общих детей.

Идрис Эльба и Сабрина ДаурМы с Сабриной благодарим вас за поздравления, но у нас нет общего ребенка. Это неправда. Не верьте всему, что читаете,- написал Идрис. Инсайдер ET Canada, в свою очередь, выяснил, что у Эльбы есть крестник, и именно о нем он говорил, когда давал интервью – это случилось, когда Эльба рассказывал журналистам о новом фильме со своим участием “Ковбой из гетто”:

Этот герой действительно резонирует со мной. Я отец двоих мальчиков, и я не могу дождаться, когда младший увидит этот фильм.

Идрис Эльба и Сабрина Даур в Берлине, 2018 годОтметим, у Идриса есть 18-летняя дочь Исан от Ханны Норгаард и шестилетний сын Уинстон от Найяны Гарт. Со своей нынешней женой Эльба познакомился в 2017 году на съемочной площадке фильма “Между нами горы”. Актер сделал возлюбленной предложение в феврале 2018 года на премьере своего нового фильма “Ярди” в Лондоне. А на премьере этой ленты в Берлине пара спровоцировала слухи о грядущем пополнении в семье – многие отметили, что формы Сабрины Даур заметно округлились, а значит, возможно, пару скоро ожидает пополнение. Как мы видим, этого не случилось. В 2019 году они сыграли свадьбу – тайная церемония в узком кругу близких прошла в отеле Ksar Char Bagh в Марракеше 26 апреля.