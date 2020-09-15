 

Трамп пообещал быструю сделку с Ираном в случае победы на выборах

15.09.2020, 19:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае его победы на предстоящих выборах главы Белого дома Соединенные Штаты быстро заключат сделку с Ираном.

«Посмотрим, что будет с Ираном. После выборов, думаю, через неделю, может, через месяц, но за очень короткое время вы увидите, что Иран придет и скажет, что они хотят сделки. Они хотят сделки, но больше хотят ее заключить с «Сонным Джо» (Джо Байденом), чем со мной, потому что моя сделка будет более справедливой. Просто дождитесь, когда пройдут выборы. Если мы выиграем, то мы заключим сделку с Ираном», – цитирует Трампа РИА «Новости».

При этом Трамп ранее на этой неделе заявил, что ответит на возможную атаку Ирана «в тысячу раз масштабнее».

До этого американские СМИ заподозрили Иран в планах убить посла США в ЮАР.

3 января в Ираке в результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

В ответ на это Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.

Позже Иран заявил о завершении мести за убийство генерала Сулеймани.



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