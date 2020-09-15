 

Добровинский сыронизировал по поводу смены адвоката Ефремова

15.09.2020, 19:48, Новости дня

Адвокат Александр Добровинский оценил появление нового защитника у актера Михаила Ефремова, которого признали виновным в деле о смертельном ДТП в Москве.

«Я рад, что появился хороший коллега. Мне, конечно, будет не хватать господина Пашаева», – передает телеканал «360» его слова.

Ранее в понедельник стало известно, что новым адвокатом осужденного на восемь лет актера станет Роман Филиппов, который будет представлять интересы Ефремова при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор. Он имеет статус адвоката с 2014 года, общий стаж работы свыше 15 лет.

Напомним, Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Эльмана Пашаева. При этом сам Пашаев отрицал отказ Ефремова от его услуг. 

Ефремов заявил, что Пашаев его «подставил» и теперь он доверяет только жене.

Источник в окружении Михаила Ефремова рассказал, что Пашаев «оценил свою работу в 11 млн рублей», причем «получил свой гонорар еще до начала суда, то есть на стадии предварительного расследования дела о ДТП». Пашаев обещал результат, который устроит Ефремова.

По словам источника, в качестве адвоката Пашаев «сам себя навязал, сославшись на общих знакомых». При этом «позже выяснилось», что его «никто не предлагал».

Сам Пашаев утверждает, что защищал Ефремова по делу о ДТП бесплатно.

Кроме того, Пашаев заявил, что если бы адвокатом потерпевшей стороны был не Александр Добровинский, то родственники погибшего получили бы компенсации, а артист – условный срок.



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