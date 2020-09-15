В ООН признали образцовым опыт РФ в сохранении амурских тигров

15.09.2020, 19:19, Новости дня

Российский опыт по сохранению амурских тигров учит мир тому, что соответствующая правовая база помогает создавать благоприятную окружающую среду, считает исполнительный секретарь Конвенции о биологическом разнообразии организации Элизабет Марума Мрема.

«Опыт РФ явно учит нас тому, что там, где реализуется соответствующая политика и есть правовая база, создается благоприятная окружающая среда», – передает ТАСС слова специалиста.

«Эта политика работает, мы видим рост увеличения этого вида, и это главное», – добавила Марума Мрема.

В 1947 году в СССР запретили охоту на амурского тигра, когда их осталось не более 40 особей. С 1992 года в РФ действует федеральная программа «Сохранение амурского тигра», а в 2013 году по инициативе президента Владимира Путина был создан центр «Амурский тигр», который занимается защитой и расширением обитания этих хищников. Согласно последним данным, в регионах Дальневосточного федерального округа сейчас живет 550-580 тигров – 95% мировой популяции.

Напомним, в конце прошлого года в Приморье задержали подозреваемых в убийстве амурского тигренка.

В начале сентября в московском зоопарке родились амурские тигрята.