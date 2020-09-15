5 фактов о лимфомах, которые необходимо знать каждому

15.09.2020, 19:40, Разное

Возникновение лимфом связано с нарушением процесса развития (дифференциации) лимфатических клеток. Переставшие развиваться клетки начинают бесконтрольное деление, что приводит к образованию и росту различных типов лимфом. Эти злокачественные опухоли могут развиться в любой части лимфатической системы, включая костный мозг, вилочковую железу, селезенку, миндалины, лимфоузлы.

Многие типы лимфом хорошо поддаются лечению

Это самый обнадеживающий факт об этих видах заболеваний. По данным Американского онкологического общества (ACS), общая пятилетняя выживаемость пациентов с неходжкинскими лимфомами составляет 70%, а 10-летняя выживаемость — 60%. Выживаемость пациентов с лимфомой Ходжкина зависит от степени развития заболевания. Причем пятилетняя выживаемость для первой стадии составляет 90%, а пятилетняя выживаемость для четвертой стадии — 65%.

Есть и другие хорошие новости: некоторые типы лимфом вообще развиваются медленно и безболезненно, и в этом случае не требуется никакого лечения. Достаточно регулярного наблюдения врача.

Неходжкинские лимфомы встречаются в три раза чаще, чем лимфома Ходжкина

Врачи относят к лимфомам более 70 видов рака, но чаще всего их делят на категории: лимфома Ходжкина (ЛХ) и неходжкинские лимфомы (НХЛ). Эти громоздкие названия связаны с именем патолога доктора Томаса Ходжкина, который в начале 19-го века идентифицировал клетки этого типа злокачественной опухоли. Ходжкинская и неходжкинская лимфомы по-разному реагируют на лечение и характеризуются различной динамикой. По данным американского Общества лейкемии и лимфом (LLS), НХЛ распространены в три раза чаще, чем ЛХ.

Ночная потливость, увеличенные лимфоузлы могут указывать на заболевания

Как и многие другие заболевания, лимфомы могут развиваться бессимптомно на ранних стадиях. «Тревожным звоночком» являются увеличенные лимфоузлы, которые могут быть маленькими мягкими узелками под кожей, и часто обнаружить их может только врач. Многие из симптомов лимфом неспецифины и их легко можно списать на другие причины (даже на грипп и ОРВИ), поэтому очень важно обращать внимание на комплекс признаков:

проливная ночная потливость, когда пот выделяется так, что приходится менять постельное белье;

постоянная ломота в костях;

кашель без простуды и бронхита;

хроническая усталость;

частое повышение температуры;

зудящая сыпь, в том числе в складках кожи;

одышка;

боль в животе, в том числе при употреблении алкоголя;

беспричинная потеря веса.

Важно!

Один и особенно несколько этих симптомов — это серьезный повод для срочного обращения к онкогематологу.

Люди с иммунодефицитом находятся в группе риска

Как и в случае с другими онкологическими заболеваниями, точные причины развития лимфом до сих пор неясны. Однако существуют провоцирующие факторы, которые повышают вероятность развития этого заболевания.

Неходжкинские лимфомы могут быть связаны со следующими состояниями:

Различные нарушения иммунитета: аутоиммунные заболевания (например, аутоиммунный тиреоидит), ВИЧ-инфекцию, некоторые наследственные синдромы;

Хронические вирусные гепатиты B и C повышают риск возникновения лимфом у пациентов с нарушением иммунитета (прежде всего, при ВИЧ-инфекции);

Инфекционные заболевания. Например, установлена роль вируса Эпштейна-Барр в развитии эпидемической лимфомы Беркитта;

Инфицирование Helicobacter pylori, вызывающего язву желудка, по некоторым данным может провоцировать развитие лимфом желудка;

Химиотерапия, приводящая к снижению иммунитета;

Ожирение;

Пожилой возраст;

Радиационное излучение;

Воздействие некоторых химических веществ (бензола и ароматических углеводородов, инсектицидов и пестицидов);

Этническая принадлежность. Люди белой расы больше подвержены этим заболеваниям, чем представители негроидной и монголоидной расы.

Факторы риска лимфомы Ходжкина включают:

Возраст. Чаще всего это заболевание диагностируется у людей в возрасте от 20 до 30 лет, либо у пациентов старше 55 лет;

Пол. Мужчины чаще, чем женщины, заболевают этим типом лимфомы.

Семейный анамнез. Родные братья и сестры (сиблинги) заболевшего чаще подвержены риску;

Инфекционный мононуклеоз — острое вирусное заболевание, которое в том числе поражает лимфатическую систему;

Различные нарушения иммунитета, в том числе ВИЧ.

Некоторые виды лимфом у детей более агрессивны, чем у взрослых

Большинство вышеперечисленных факторов риска касаются и детей тоже, причем наибольшую опасность представляют иммунодефицит и химио- и лучевая терапия. Лимфома Ходжкина чаще встречается у детей в возрасте 15 лет и младше. При этом типы неходжкинских лимфом у маленьких пациентов принимают особенно агрессивные формы, поэтому очень важна своевременная диагностика.