 

Появление сайта полпреда президента России в Белорусском федеральном округе объяснили технической ошибкой

15.09.2020, 19:36, Разное

В администрации президента России назвали «технической ошибкой» появление в сети сайта полномочного представителя Владимира Путина в Белорусском федеральном округе. Как сообщает «Коммерсант», вину за инцидент возложили на IT-отдел.

Сайт был найден журналистами 15 сентября. По адресу bfo.gov.ru, в правительственной доменной зоне располагался типовой сайт полпреда президента, однако без содержимого – ссылки на разделы никуда не вели, а на главной был только заголовок и меню. После первых публикаций в сети сайт начал требовать логин и пароль для входа, а затем перестал быть доступен.

Вопрос о ресурсе задали пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, однако тот заявил, что не располагает информацией для комментариев.

– Мы об этом ничего не знаем, – сказал он.

Позже в АП заявили, что появление сайта было «технической ошибкой, произошедшей во время нагрузочного тестирования отладочных веб-ресурсов». Дополнительные комментарии чиновники давать не стали.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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