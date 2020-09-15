 

Мнение: Похолодание

15.09.2020, 19:34, Разное

Охлаждение отношений с Германией набирает темп. Сегодня стало известно об отмене визита Лаврова в Германию на церемонию закрытия перекрестного года научно-образовательных партнерств. Однако отмена вынужденная, так как министр иностранных дел Хайко Маас отменил свое участие в этом мероприятии и исключил из своего графика встречу и переговоры с Лавровым. Стоит отметить, что графики создаются заранее, согласовываются, и к встречам готовится целый пакет тем. Фактически это дипломатический скандал. Здесь ситуация гораздо серьезнее, чем скабрезный пост в соцсети не совсем адекватного представителя МИД. Здесь речь о политике государства в целом.

Фактически министр иностранных дел Германии в крайне недвусмысленной форме дал понять российскому коллеге, что на сегодняшний момент обсуждать нечего. Причина известна – Кремль категорически отрицает выводы немецких, а теперь еще и французских и шведских лабораторий.

Само по себе отравление Навального вызывало в Европе крайне жесткую реакцию, к которой теперь добавилось и вполне обоснованное беспокойство по поводу возможного попадания запрещенного и якобы уничтоженного в России боевого ОВ в частные руки. Кремль в цугцванге – он не может признать свою собственную причастность к отравлению, но тем более не может признать, что к отравлению причастны и региональные оргпреступные группировки, так как это еще более скандальный факт попадания оружия массового уничтожения в руки преступного сообщества, а значит – и утрату контроля над созданием и применением ОМП в России. Логично задаться вопросом – а вы вообще-то свое ядерное оружие еще контролируете?

Тупик, в котором находится Россия сегодня в "деле Навального", долго продолжаться не может. Запад вполне резонно полагает, что уход от обсуждения темы и отказ дать пояснения о произошедшем в любом случае ставят и без того зарвавшегося Путина в положение настоящего изгоя. А с изгоем дела не ведут, даже если отказ от сотрудничества с ним принесет убытки. Судьба Севпотока-2 – как раз отсюда. Европа в случае затягивания ответа из Москвы будет вынуждена закрывать проект, так как иметь дело и связывать себя с опасным "партнером" – это неопределенная угроза. Кто ж по доброй воле будет иметь дело с неадекватным шизофреником?

Источник: Эль Мюрид



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