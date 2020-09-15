Мнение: В России уменьшилось количество «великодержавников»

15.09.2020, 19:30, Разное

ВЦИОМ зафиксировал, что количество россиян, считающих Россию великой державой, уменьшилось на 12%. И такое резкое уменьшение количества «великодержавников» произошло всего за два года. Если в мае 2018 года 49% процентов россиян считали Россию великой державой, сейчас таких – лишь 37%. Правда, 29% опрошенных думают, что страна станет великой державой в ближайшем будущем.

Честно говоря, не понимаю, что такое «великая держава». По-моему, главный критерий оценки величия любого государства – это способность этого самого государства создать своим гражданам такие условия жизни, такие возможности для самореализации, такое качества образования, здравоохранения, бытового комфорта, безопасности, чтобы граждане других «невеликих» стран завидовали….

Но 37% опрошенных, которые считают сегодняшнюю Россию великой державой, видимо, думают иначе. Вот мне и интересно, какие у них критиерии величия государства?

Рис. Васи Ложкина отсюда