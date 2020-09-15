Мнение: Царские стахановцы, сколько получают шахтёры и расходы бросившего пить

15.09.2020, 19:20, Разное

1. К вопросу о стахановцах. В XIX веке производительность землекопов на строительстве железных дорог повышали, нанимая сильных «стахановцев», которые задавали невыносимо высокий для обычных землекопов темп. Цитирую из диалога Александра Энгельгардта с граборами, профессиональными землекопами:

Граборы засмеялись.

— Ну, а при сдельной работе?

— То другое совсем дело. При сдельной работе каждый на себя работает, каждый свою дольку канавы роет, каждый свою долю земли возит, каждый на себя старается, сколько сработает, столько и получает. Да и работа там мерная, хотим – на рубль в день выгоняем, хотим – на семь гривен, как согласие артели.

— Так и сдельно не всегда одинаково работаете?

— Еще бы! И сдельно не всегда одинаково. В весеннюю упряжку с начала весны работаем побольше, на рубль в день выгоняем, а к концу работаем полегче, гривен на восемь и того меньше – к покосу себя приберегаем. Нам, сами знаете, домашний покос дело самое важное, тут мы во всю силу работаем. Погони-ка всю весеннюю упряжку на земляной, денег заработаешь много, да косить-то потом дома как будешь? Все нужно с расчетом. На чугунке вон как гоняют на земляной, да что толку-то потом. Наши оттого на чугунку и не ходят.

— То-то у меня нынче в Петровки грабор канавы рыл, я удивился, что он так мало выгоняет – гривен на шесть в день. Я думал, он не умеет, не настоящий грабор, ан канавы сделал хорошо.

— У вас нынче Фетис работал?

— Да, Фетис.

— Нет, это грабор настоящий, не меньше всякого другого сделает. Только они разделившись. Фетис одиночка, жена, дети маленькие. В артель ему стать нельзя, далеко от дому отойти нельзя. Он и ходит в одиночку, отсеявшись. Найдет поблизости от дому работу – и слава Богу. Дома у него в покос работы много, вот он и приберегает себя.

— Оттого, должно быть, вы и на чугунку не ходите,’ что там приберегать себя нельзя, гнать нужно?

— Оттого. Пробовали наши и на чугунку ходить. Заработать там много можно, если Бог здоровья даст, да что толку. В одно лето так собьешься, что потом в год не поправишься. Там, на чугунке, сибирная работа, сверхсильная, до кровавого пота – за непочтение к родителям такую работу делать. Там работают с загонщиками – гони за ним. А загонщиками-то подобраны молодцы, притешают их тоже. Ну, и убивается народ. Нет, наши граборы на чугунку не ходят – туда безрасчетный народ идет, за большими заработками гонятся, или от нужды, на задатки их тоже ловят. И много их там пропадает, умрет, либо калекой вернется.

Если вы ещё не читали знаменитые письма Энгельгардта, весьма рекомендую. Короткий, но всё же архизанимательный материал:

http://az.lib.ru/e/engelxgardt_a_n/text_0020.shtml

Кстати, Россия покрылась сетью железных дорог именно в последние 100 лет правления Романовых. При советской власти железные дороги строили гораздо медленнее, по большей части только модернизировали уже существующие «царские» пути:

https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(Николай_I,_1832-1843)

https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(Николай_I,_1843-1855)

https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(Александр_II,_1855-1861)

https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(Александр_II,_1861-1870)

https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(Александр_II,_1870-1881)

https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(Александр_III,_1881-1894)

https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(Николай_II,_1894-1906)

https://ruxpert.ru/Крупные_российские_проекты_(Николай_II,_1906-1917)

2. Продолжая тему советских шахтёров. Читатели прислали ссылку на крик души современного горняка:

Работаю в горной промышленности. Средняя зарплата обычного рабочего около 120-160 тысяч. Бесплатное питание. Бесплатная медицина и даже санатории. Компенсация проезда.

Выплачивается небольшая сумма в межвахтовый период, около 15 тысяч рублей. Требования руководства просты: не быть в состоянии алкогольного опьянения на территории предприятия, курить только в положенном месте и использовать средства индивидуальной защиты. За нарушение любого из этих правил — моментальное увольнение.

Иногда не понимаю, что движет людьми: пьют, курят, не используют СИЗ, воруют солонки из столовой, портят имущество. Когда увольняют, закатывают истерики.

3. В подтверждение идеи, согласно которой путь к улучшению жизни идёт через сокращение расходов. Вот опыт человека, который в 40 лет бросил пить, прервав тем самым длительный алкогольный стажа:

https://zen.yandex.ru/media/rubl/kak-izmenilis-moi-dohody-posle-togo-kak-v-40-let-brosil-pit-5f3a21307dadea4b44893000

Если мои доходы не увеличились, то расходы сократились многократно. Сравнивать употребление и трезвость, смысла нет. Даже в золотые годы я тратил большую часть денег на выпивку и сопутствующие мероприятия. По ползарплаты спускал в выходные, а потом уже все деньги уходили на алкоголь. Ни на что не хватало, латал дыры в завязках по коммуналке и долгам.

А тут вроде толком и не работал, а зубы вылечил, приоделся, в образование вложился. Я был настолько приучен, что срубив на шабашке 80 тысяч, мог полгода на них жить. Это удивительно, когда не нужно тратить на алкоголь. А как бросил курить, ещё три рубля в копилку. Но никаких денег не хватит, чтобы вложиться в здоровье. Я же 25 лет вкладывал в его разрушение. Теперь пожинаю плоды.

Обратите внимание: опытному человеку вполне хватает на жизнь 15 тысяч рублей в месяц. Это значит, что при зарплате, допустим, в 60 тысяч рублей, он может тратить 75% дохода на инвестиции. На инвестиции в хорошие зубы, например.