 

В России впервые запечатлели роскошный кросс Wey VV7

15.09.2020, 19:17, Разное

Возле проходной предприятия Haval, расположенного в Тульской области, впервые был запечатлен роскошный кросс Wey VV7. Соответствующее фото разместили в Telegram-канале «Хавал Клуба».
Кроме этого, возле проходной было еще одно авто, которое также не выпускается на данном заводе – пикап Great Wall Pao. Возможно, именно об этих двух моделях говорил Жером Сего, исполнительный директор представительства Haval, расположенного в РФ. В рамках проведения церемонии «Автомобиль года 2020» он отметил, что компания готовится к выпуску премиальной модели и готова в скором времени продемонстрировать свои «следующие шаги».

Новый автомобиль должен будет заменить модель Haval F7x. По поводу пикапа Great Wall Pao источник в компании отметил, что его не будут выпускать в Тульской области. Предполагается, что автопроизводитель работает над другой моделью в таком кузове, однако подтверждения этим сведениям пока нет.

В РФ с начала текущего года было продано свыше 10 тысяч авто китайского бренда Haval. За последний месяц лета удалось реализовать 1730 авто, что почти на 50% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.



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