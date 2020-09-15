Ученые выяснили причину изменения ощущения времени с возрастом

15.09.2020, 19:17, Разное

Ученые из Национального института здоровья в Японии обнаружили, с возрастом у людей происходит изнашивание определенных нейронов головного мозга. Из-за этого искажается восприятие времени.

Нейрофизики в ходе исследования выяснили, со временем осуществляется отставание нейронов надкраевой извилины теменной доли мозга от скорости функционирования иных нейронов, что становится причиной изменений его ощущения. Пожилые люди чувствуют, словно оно «летит», однако не могут выполнить определенные действия в отведенный период, считая, что обладают еще большим количеством времени.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого, используя функциональную МРТ, наблюдали за активностью мозга добровольцев в момент сравнения ими временных интервалов. Участникам сперва 30 раз показали серый кружок («адаптер»), обозначающий определенный временной период, после чего предложили оценить время на тестовом изображении по сравнению с «адаптером». Ученые установили, при большей продолжительности «адаптера» добровольцы преуменьшали время, а при меньшей – преувеличивали. Согласно результатам МРТ, активность нейронов в надкраевой извилине уменьшалась во время многократного срабатывания сигнала «адаптера», и после этого участники неправильно оценивали время, сообщают «РИА Новости».